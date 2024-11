Voces femeninas, radios más fuertes y justas: presencia de las mujeres en la UACH

Luego de que se conmemoró en Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y en un ámbito históricamente dominado por voces masculinas en la comunicación, Radio Universidad ha roto esquemas para trata de consolidar la paridad de género en sus espacios informativos.

En el Estado de Chihuahua, esta emisora universitaria ha dado un paso adelante al convertir a las mujeres en las protagonistas de tres de los cuatro noticieros que integran su barra informativa estatal, destacando tanto en la conducción como titulares y en la producción de contenidos periodísticos.

Desde el matutino estatal “Campus RU”, liderado por Dinorah Gutiérrez y Carla Cabello, hasta los noticiarios vespertinos “Monitor RU”, con Edna Martínez en Cuauhtémoc, e “Informativo RU”, con Saray Corona, así como aportación de la periodista María de los Ángeles Ruíz, encargada de enlaces y coberturas de fuentes, las mujeres han demostrado ser piezas clave en un esfuerzo por visibilizar el trabajo femenino en un medio tan exigente como la radio pública que busca la construcción de audiencias informadas.

El impacto de estas voces visibles no sería posible sin el respaldo de operadoras, y personal administrativo que, tras bambalinas, aseguran que cada transmisión llegue a tiempo y con la calidad que caracteriza a Radio Universidad.

Este compromiso por la inclusión y la equidad es más que una declaración, es un ejemplo tangible de cómo se puede transformar un medio para dar voz y protagonismo a quienes históricamente han enfrentado mayores obstáculos en la industria.

Con estas iniciativas, Radio Universidad no solo informa, sino que redefine el panorama mediático local, apostando por un futuro más justo y representativo en el periodismo radiofónico, sin dejar de reconocer que esto no es suficiente para alcanzar la genuina participación de las mujeres en la comunicación.

Dinorah Gutiérrez. Foto: Cortesía / UACH

“El mayor desafío, sin duda, ha sido mantenerme firme como una mujer con voz propia, defender mi espacio y asumirme como una libre pensadora”: Dinorah Gutiérrez

Mi nombre es Dinorah Gutiérrez. Inicié en los medios de comunicación en 1990 en radio comercial como locutora, aunque el reconocimiento como tal, llegó muchos años después, porque en ese tiempo, solo éramos consideradas “voces femeninas” pues acompañábamos usualmente a los varones titulares de los noticiarios, tanto en radio como en televisión.

No estoy segura de que eso haya cambiado totalmente en el periodismo radiofónico chihuahuense. Hasta hace ocho años no había una mujer titular de los noticiarios de Radio Universidad, la tradición fue, durante muchas décadas, tener solo hombres al frente de los programas y a mujeres como compañeras lectoras de noticias.

A mí me tocó abrir ese espacio como titular en 2016 con “Campus RU”, pero nos ha costado mucho mantenernos al frente del micrófono a lo largo de todos estos años. Como decía Coco Chanel: “El acto más valiente sigue siendo pensar por ti misma, en voz alta”.

Alguna vez fui también directora de noticiarios en Televisión y el gerente general me dijo que “yo era demasiado emocional para ser gerente”. Hoy creo que esa es una de mis fortalezas: mi enfoque y consideración desde una perspectiva emotiva, me ayuda cada mañana para hablarle a la audiencia desde el corazón e intentar conectar de una forma significativa y más humana.

Creo que, si más mujeres periodistas trabajáramos unidas y no empeñadas en competir entre nosotras por ser más populares, abriríamos más caminos y puentes para una sociedad que anhela desesperadamente tener esperanza y no solo escuchar que el mundo está al revés.

El gran honor de toda mi carrera desde hace 34 años como periodista, ha sido contar las historias de aquellas personas que han vivido algún tipo de vulneración a sus derechos humanos, pero el mayor desafío, sin duda, ha sido mantenerme firme como una mujer con voz propia y defender mi espacio propio y asumirme como una libre pensadora.

Ángeles Ruíz. Foto: Cortesía / UACH

”Tanto hombres como mujeres, caminamos juntos en la sociedad que hemos formado y el mejor trabajo siempre es el de equipo”: María de los Ángeles Ruíz

Estimado radioescucha, querido lector; quiero expresarle el profundo agradecimiento que siento hacia usted, por permitirme llegar hasta su compañía a través de este maravilloso medio: la radio.

En mi andar por la vida he podido trabajar la comunicación desde varias perspectivas, siendo la organizacional una de ellas cuando coordiné mesas directivas de sociedades de alumnos durante seis años en la universidad. También he abordado el trabajo de la comunicación desde las relaciones públicas, la impartición de clases en varias instituciones educativas, atención a alumnos y alumnas virtuales de varias partes del mundo y del país, prensa escrita y radio, entre algunas otras situaciones.

Si me pidieran justificar la presencia de las mujeres en la comunicación, les puedo compartir que las mujeres ven mejor que los varones porque tienen más redoxina, proteína que distingue los colores y está en el cromosoma X´s, nosotras tenemos dos X´s.

En el oído interno tenemos células pilosas, las mujeres tenemos dos tipos, los hombres uno, por lo que las mujeres escuchamos hasta cien potenciales mejor que los hombres.

En la lengua de la mujer tiene un 30% de receptores más en la punta de la lengua, que el varón.

Las mujeres tienen un 15% más de receptores en la piel, por lo que la apreciación de la realidad es distinta.

En lo genético, el cromosoma X´s tiene 1344 genes y el de los hombres solo tiene 45.

Pero creo que no se trata de posicionar una superioridad, simplemente creo que hay que comprender que tanto hombres como mujeres, caminamos juntos en la sociedad que hemos formado y el mejor trabajo siempre es el de equipo, así que tratemos de comunicarnos, para entendernos unos a otros y generar una convivencia en armonía entre humanos y con el medio en el que el planeta nos permite resguardarnos.

Saray Corona. Foto: Cortesía / UACH

Las mujeres que ocupamos espacios en los medios de comunicación podemos convertirnos en modelos a seguir para las niñas y jóvenes que escuchan: Saray Corona

A pesar de que hemos avanzando en temas donde la mujer ha crecido de manera muy importante, en la actualidad mantener estos espacios, específicamente en medios de comunicación, sigue siendo un reto, pues a pesar de contar con el conocimiento, experiencia y crecimiento profesional, diariamente nos enfrentamos a tapujos, no solo al conducir algún programa, sino al dirigir áreas o departamentos.

Desde hace mucho tiempo se sigue luchando para que las mujeres podamos vernos reflejadas en los medios como líderes y esperando un impulso para llegar a ser una sociedad más inclusiva.

Al tener voces femeninas presentes, se asegura que sus experiencias, perspectivas y necesidades sean escuchadas, lo que puede llevar a una sociedad más justa y comprensiva, aportando diferentes enfoques en temas de actualidad, cultura, entretenimiento, política, entre otros.

Esto no solo contribuye a una mayor igualdad, sino que también fomenta que más mujeres se involucren en el mundo de la comunicación, la radio y otros medios.

La presencia de mujeres en los medios ayuda a desafiar y cambiar los estereotipos de género que han prevalecido en la sociedad. Si las mujeres son vistas como líderes de opinión, expertas y figuras públicas en la radio, contribuyen a cambiar la narrativa sobre su rol en la sociedad.

Las mujeres que ocupamos espacios en los medios de comunicación podemos convertirnos en modelos a seguir para las niñas y jóvenes que escuchan. Esto les permite visualizarse en roles de liderazgo, en lugar de estar limitadas a los estereotipos tradicionales, y les anima a perseguir sus propias aspiraciones profesionales.

Soy Saray Corona Zapata, actualmente soy la jefa de Producción y Programación de Radio Universidad, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, y catedrática del Taller de Radio del Colegio Belmont.

Carla Cabello. Foto: Cortesía / UACH

Hoy más que nunca estoy convencida del compromiso que tengo de ser la voz de miles de mujeres que diariamente enfrentan los estragos de una sociedad machista: Carla Cabello

Aunque me considero una mujer afortunada dentro de los medios de comunicación, estoy consciente de que el reto para nosotras sigue siendo mayúsculo para poder acceder a espacios como titulares de noticias, pues actualmente en muchos de los casos la participación de las voces femeninas con grandes capacidades se limita a la lectura de notas, co-conducción de programas o peor aún, a brindar los detalles del clima.

Desde el momento que comencé mi carrera en los medios de comunicación me pareció fundamental proteger la libertad de expresión, sobre todo de las mujeres, para que la pluralidad de ideas de quienes utilizan un micrófono puedan llegar a miles de oyentes.

Soy Carla Cabello, conductora de noticias en la primera emisión de Radio Universidad. En 2013 egresé de la Universidad de Estudios Avanzados como Licenciada en Ciencias de la Comunicación, y en 2022 de la Universidad Autónoma de Chihuahua como Licenciada en Derecho.

Actualmente estoy cursando un Master of Business Administration (MBA) en la Escuela Europea de Dirección y Empresa con sede en Madrid, España.

Comencé mi carrera en radio en Antena 760 AM ahora 102.5 FM, donde aprendí grandes cosas que me formaron y me permiten ahora desenvolverme de la manera en la que lo hago.

Me considero una persona congruente y hoy más que nunca estoy convencida del compromiso que tengo de ser la voz de miles de mujeres que diariamente enfrentan los estragos de una sociedad machista.

Edna Martínez. Foto: Cortesía / UACH

“Las mujeres periodistas hemos sido pioneras en visibilizar temas cruciales como la igualdad de género, la justicia social, la violencia de género y los derechos humanos”: Edna Martínez

En el mundo, apenas el 22% de los puestos jerárquicos en 240 medios están en manos de mujeres, si hablamos de México, la cifra es aún menor, con solo el 5 por ciento, según el informe 2023 de Reuters Institute.

Las mujeres periodistas hemos sido pioneras en visibilizar temas cruciales como la igualdad de género, la justicia social, la violencia de género y los derechos humanos, que antes solían pasar desapercibidos. Nuestra presencia imprime empatía, ética y sensibilidad a temas diversos, enriqueciendo siempre la información.

Soy Edna Martínez Estrada, periodista. Trabajo para Radio Universidad Cuauhtémoc, en donde conduzco el noticiero vespertino “Monitor”.

Inicié mi carrera en el medio hace 25 años en El Heraldo Noroeste. Trabajé para El Diario de Chihuahua, GRD Radio y Reporte Cuauhtémoc.

Además he tenido la oportunidad de estar en el servicio público, actualmente al frente del área de comunicación en la Dirección de Seguridad Municipal de Cuauhtémoc.