Yesenia Holguín consolida su trabajo estético

Un año fructífero, de creatividad, proyección artística y sobre todo de crecimiento profesional, así catalogó la artista chihuahuense Yesenia Holguín el año que recién cerró, en el cual participó en 21 exposiciones colectivas y 2 individuales.

Sus obras viajaron por varios estados de la República Mexicana, Colombia e Italia, sueños que iniciaron en su juventud y se consolidaron en este año bajo dos reglas primordiales: la perseverancia y el trabajo.

“El año pasado di mucho de mí, no me quedo con remordimiento de que pude dar más, porque siempre me enfoqué en mis objetivos, así planteé el tener mi primera exposición individual internacional y lo logré casi al final del año…” comentó la artista chihuahuense.

Y es que en el 2021, no solo creció en su producción artística convencional, sino también incursionó nuevos productos al mercado del arte, como las Botas de Artista y tazas con lo que amplió la exposición de sus obras.

Mencionó que se encuentra en una etapa de madurez artística, que le ha dejado una mayor proyección dentro y fuera de Chihuahua, misma que se refleja en mayores oportunidades.

De las 21 exposiciones colectivas participó en la denominada “Mosaicos para Dante Alighieri”, que se realizó en conmemoración por los 700 años de la muerte del poeta italiano que se exhibió en el Auditorio Divino Narciso en la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Cd. de México, Mosaicos para Dante, y que viajó y se exhibió posteriormente en Ravena, Italia.

Además, dentro de sus exhibiciones individuales tuvo la muestra “Mujer Orquídea” que fue exhibida en el salón Leonel Góngora, de la Casa Museo del Virrey, en la ciudad de Cartago, Colombia.

“No ha sido fácil porque no hay espacios para el arte, no ha sido fácil porque se requiere oficio, citando a Mihaly Csikszentmihalyi, en el artista el 10 por ciento es inspiración y el 90 por ciento es transpiración, y por ello se requiere trabajar no sólo desde la inspiración, sino desde el conocimiento y el oficio” indicó.

Agregando que todo artista debe trabajar constantemente y bajo esa premisa dirigir su vida artística, por lo que la pintura es una prioridad, sólo superada por su hijo y su familia.

“Prácticamente todo mi tiempo está ocupado, fuera de las responsabilidades con mi hijo y mi familia, lo que hago es pintar, organizo mi día pensando en dedicar por lo menos algunas horas para avanzar en mi trabajo, ya que la pintura siempre es una de mis prioridades” expresó.

Hoy, Yesenia Holguín ha evolucionado, descubriendo su capacidad creativa, con cada obra, superando su trabajo plástico cada vez y consciente de que puede seguir creciendo en la expresión estética y consolidando su discurso plástico de manera contundente.

Precisamente por ello, aún falta mucho camino que recorrer, entre sus sueños está llevar una exposición individual a Europa, entre varios otros, que irá cumpliendo por esa constante de ir fijando metas, alcanzarlas y algunas veces superarlas, sobre todo en el punto de ponerse metas más complejas.

“Si algo vale en la vida es hacer lo que te apasiona, lo que te hace feliz y lograr los sueños que tienes, a mi hijo le estoy enseñando a que en esta vida nada vale más la pena que trabajar para lograr tus sueños, lo que te nutre y hace feliz”, indicó.

Demostrando esa sensibilidad que plasma en cada obra, la artista chihuahuense expresó que no le gustaría arrepentirse al final de su vida, por no haber hecho lo que le apasionaba, por eso le satisface dedicarse al arte, ya que a menudo, si hay algo de lo que se arrepienten las personas estando en su lecho de muerte, es no haber hecho en sus vidas, aquello que les hacía feliz, por satisfacer los deseos de otras personas, por eso hace incumple a su hijo en que tiene que descubrirse y conocer qué es lo que quiere ser profesionalmente, como persona, porque cree firmemente que, cuando una persona sigue el camino de sus sueños, tiene una garantía de éxito.

“Creo que este año viene mejor, porque lo creo, lo siento y así lo deseo, será un año mejor porque mi carrera está en crecimiento, en una especie de explosión creativa” finalizó.

Para seguir la comunicación con Yesenia Holguín la pueden buscar en su página de Facebook: //Yesenia Holguín, en Instagram la pueden seguir como: // portafolio_yessi_holguin.

Trayectoria de la artista

