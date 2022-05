Hay un alto índice de suicidios en la región sur; van 24 casos en 2022

En los primeros cuatro meses del año, se han presentado en la región sur 24 suicidios, de los cuales 20 son del sexo masculino; jóvenes de 18 a 22 años son quienes mayormente deciden terminar con su vida, al ser nueve casos de enero a abril, a la fecha van cinco decesos más que el año anterior, especialistas atribuyen estragos de la pandemia como una de las principales causas.

La Fiscalía General del Estado zona sur, informó que en los primeros cuatro meses del presente año, se han suscitado 24 suicidios en la región sur, dentro de los cuales, en su mayoría las víctimas son hombres cuyas edades oscilan entre los 18 y los 22 años, en tanto, cuatro de estos pertenecen a mujeres.

Mediante un comparativo de enero-abril en el año 2021, con el mismo periodo del presente año, se tuvo un incremento de casos al registrarse cuatro incidencias más que en el año anterior, en el que se registraron 20 suicidios.

Es de señalar que en lo que va de este año, Guachochi encabeza la lista de los municipios que han registrado más decesos, contando con seis casos a la fecha, en segundo lugar se encuentran Jiménez y Guadalupe y Calvo, con cinco casos, respectivamente.

En tanto, el tercer lugar de la lista corresponde a los municipios de Parral, Balleza y Santa Bárbara, con dos casos cada uno.

Ante las alarmantes cifras que se muestran en las estadísticas brindadas por la corporación, las cuales detallan el incremento de los casos de suicidio en el periodo de enero-abril, el psicólogo Daniel Salas, explica que es importante brindar una rápida atención a las alertas que presentan los jóvenes, quienes desean terminar con su existencia.

El especialista indicó que esta problemática tiene relación con los estragos que ha dejado la pandemia por el Covid-19, debido a que los jóvenes se han tenido que enfrentar a una nueva realidad.

“Es muy diferente como enfrenta cada persona su realidad, vivimos tiempos difíciles en los que la vida dio un giro total, en el que cambiaron muchas situaciones de nuestro entorno, todo esto ha creado en los jóvenes inseguridad y problemas que conllevan a los pensamientos suicidas”.

De igual forma, señaló que las redes sociales interfieren de manera negativa en estos casos, ya que al difundirse los intentos de suicidio, las personas se alientan a realizar la misma acción, sin tomar en cuenta que puede existir una solución a su problema.

“Debemos prestar más atención a las alertas que se dan en este tipo de casos, una persona que ya no desea vivir, comienza a manifestar ideas suicidas, no realizar planes a futuro, regala sus cosas, bromea en relación a cuando ya no esté, todo esto nos ayuda a actuar rápidamente y evitar lamentables hechos”.

Por último, invitó a todas aquellas personas que se encuentren en esta situación, a que busquen ayuda con algún especialista y tomen terapias psicológicas, afortunadamente ya existen instituciones que brindan la atención gratuitamente.

“Siempre existirá una solución, estamos para ayudarlos, escucharlos y sobre todo no criticarlos, lo más importante cuando uno necesita ayuda, es buscar una terapia psicológica en donde por medio de ésta, lograremos analizar, enfrentar cada situación en la que estemos”, finalizó.