A falta de una última prueba, Zambotti ya no tiene síntomas

La exjudoca parralense Vanessa Zambotti señaló en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua que lleva 15 días sin síntomas, luego dar positivo por Covid-19, la cual puso a la tres veces olímpica en cuarentena para poder recuperarse en casa.

La olímpica chihuahuense dijo: “Tengo ya más de 15 días que no presento síntomas de fiebre, dolores en mi cuerpo, los cuales ya desaparecieron y estoy haciendo mi vida cotidiana trabajando desde casa. Estaba programado que se me hiciera una prueba el fin de semana pasado, sin embargo, no fue posible y podría realizarse en próximos días”.

La parralense recordó los días difíciles que tuvo que pasar una vez que le fue diagnosticada la enfermedad del coronavirus, a principios de abril. “Sí, fueron días muy difíciles, una fiebre de más de 39 grados, dolor de músculos y huesos insoportable, pero eso ya pasó”, dijo.

Mientras tanto la oriunda de Parral regresó a su trabajo en la modalidad “home office” y será hasta la próxima semana cuando se realice una prueba más en un hospital particular para determinar que ya no cuenta con el virus, ya que -dijo Zambotti-, a los hospitales públicos no quiere acudir ya que hay mayor riesgo de contagios.

Vanessa trabaja para la Confederación Panamericana de Judo y sigue con sus planes de trabajo donde, por medio de redes sociales, maneja video, fotografía, aspectos técnicos y se encarga de difundir la información que tenga que ver con su deporte, el cual le dio grandes satisfacciones en su carrera deportiva.

