A sus 69 años la chihuahuense doña Onoria Gómez participará con su hijo en la carrera de los 5k de El Heraldo

Tal parece que no solo la niñez y juventud se impone, no, pues está siendo muy satisfactoria la respuesta y el interés de los adultos mayores por participar en la Carrera Recreativa de Colores 5K 95 Años de El Heraldo de Chihuahua, y este día fue la señora Onoria Gómez López, de 69 años de edad, quien expresó estar al pie del cañón no para caminar ni trotar, sino para correr la distancia hasta alcanzar la meta y lo hará en compañía de su hijo David, de 42 años.

“Excelente, muy bien –dijo sobre esta iniciativa de El Heraldo- y a mí me gustaría que la gente mayor como yo se anime a participar y hagan ejercicio; y a la juventud tengo mucho que decirle, que en vez de que anden haciendo cosas indebidas, que se dediquen a hacer ejercicio, que se dediquen a trabajar para su persona, porque hay muchas cosas en las que uno debe de trabajar para uno mismo y estar bien de salud”, dijo Doña Onoria, por cierto muy conocida por sus buenos hábitos en su barrio de Vistas Cerro Grande.

“Diario corro 5 kilómetros allá en el corredor de Vistas Cerro Grande, así que ya estoy bien puesta para la de El Heraldo”, dijo Doña Onoria muy sonriente y de un gran ánimo.

La idea de que vaya a ser de colores, entusiasma más a Doña Onoria. “Eso lo hace aún más padre”, dijo.

Por su parte, su hijo David, que también es corredor, dijo que cuando se enteró de este evento por medio de El Heraldo, “me llamó mucho la atención y como mi mamá es atleta, pensé en darle esta motivación. “Esta empresa me sorprende mucho, ha trabajado muchísimo, desde sus antecesores que dejaron una base sólida para que siga siendo un gran periódico para la ciudad, el estado y el país”, añadió.

Con este evento me parece que todos somos beneficiados, principalmente la juventud, los niños, porque se les está inculcando esta cultura del deporte, que es muy importante para nuestra salud”, finalizó.