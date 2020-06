Aarón Polomino entrará en Guatemala

Tras 18 años de trabajo con la selección nacional de raquetbol, 14 de ellos con las categorías menores y 4 con los mayores, el entrenador chihuahuense Aarón Palomino cumple su ciclo con el cuadro nacional y ahora se hará cargo de la selección de Guatemala.

“Este año cerré mi ciclo con la selección nacional, ya que fui contratado por el Comité Olímpico de Guatemala para encargarme de un proyecto allá y estar al frente de la selección mayor”, señaló el ex entrenador nacional, quien formó a Rodrigo Montoya, campeón panamericano en singles y dobles junto a Javier Mar.

El entrenador chihuahuense agregó que “son ciclos en México, te lo digo con mucha humildad, gané todo lo ganable y pues ya no hay una motivación extra, aunque ganes no ganas, por ejemplo ni con las medallas que gané en los Juegos Panamericanos pude entrar a Conade con las becas ni a Fodepar y aquí pues ya no puedo ganar ni el premio estatal, ni el del congreso, ni el Premio Teporaca, que era lo que me motivaba.

“Siendo así y aprovechando un buen ofrecimiento que me hizo Guatemala, opté por tomarla y ahora decidí embarcarme en este proyecto por mis intereses y los de mi familia principalmente, ya no se puede por puro amor al arte”, dijo Palomino.

De hecho, Aarón empezó a trabajar presencialmente desde enero en Guatemala en un nuevo complejo de 10 canchas públicas, mismas que albergarán el próximo mes de noviembre, si las condiciones sanitarias lo permiten, el campeonato mundial Infantil y Juvenil de la IRF.

Aarón Palomino vivió grandes momentos al frente del cuadro nacional en el cual vio a figuras como Paola Longoria, Álvaro Beltrán, Alex Landa, Javier Mar, Rodrigo Montoya, entre una infinidad más de jugadores chihuahuenses, por lo que su partida será dolorosa para las nuevas generaciones de este deporte.

DEJA GRANDES JUGADORES

Ernesto Aarón Palomino González tiene en sus mejores atletas a Rodrigo Montoya Solís (campeón mundial), Francisco Javier Mar García y Susana Ivonne Acosta Aranda, quienes entre otros logros obtuvieron dos oros en singles, una plata en dobles en el nacional selectivo para los Juegos Centroamericanos en Chihuahua en febrero de 2018.

En el Campeonato Nacional Selectivo para la Copa Mundial, su equipo obtuvo medalla de plata en singles, plata en dobles y bronce en singles, en San Luis Potosí, en junio de 2018. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe logró la medalla de oro por equipos (Daniel de la Rosa, Álvaro Beltrán y Rodrigo Montoya) en Barranquilla, Colombia, en julio y agosto de 2018.

En el Campeonato Mundial logró el oro en singles (1er chihuahuense y 2do latinoamericano en ganarlo) en San José, Costa Rica, en agosto de 2018.

