Adeuda ICHDYCF beca a J. Salazar

A 2017 días para que se pongan en marcha la máxima justa deportiva del verano como lo son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los obstáculos siguen para atletas de alto rendimiento ya que el marchista Julio Salazar tiene 6 meses que no recibe su pago de beca deportiva como atleta de alto rendimiento, por parte delInstituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.

“Porque como deportista nos esmeramos para luchar por nuestros sueños, pero este comienzo de año no pinta tan bien en su comienzo, quieren que nos acerquemos a esas metas, pero las becas y los apoyos no fluyen como debieran”, mencionó el marchista Julio Salazar.

En entrevista con Julio Salazar para esta casa editora, el marchista chihuahuense mencionó que son 6 meses que no recibe pago de su beca deportiva, siendo 42 mil pesos que comprenden de julio a diciembre.

“La primera vez que pregunté me comentaron que Finanzas nos iba a pagar en los primeros días del mes de diciembre, donde sólo estaban esperando que bajara el recurso de Hacienda ya que el dinero destinado para las becas se utilizó en otro rubro”, explicó el marchista olímpico.

“La verdad estoy levantando la voz porque no me quiero quedar callado, si lo vemos en caso personal, es un año donde somos pocos los que contamos con marca para losJuegos Olímpicos, no estoy diciendo que estoy clasificado; digamos sigo estando en Juegos Olímpicos hasta que alguien me pueda sacar si dan la marca requerida por la IAFF.

“Sin duda alguna es un año que no deberíamos pasar por esto, ya que a nivel federal estamos pasando por lo mismo y lo menos que esperas que en tu propio estado tengas que batallar por el pago de las becas.

“No es justo que se estén haciendo esas prácticas a ningún atleta de alto rendimiento ya que así como las cosa buenas se hablan también hay que alzar la voz para las cosas malas”, agregó el marchista Julio Salazar.

Cabe mencionar que en el mes de octubre Julio firmó los recibos de las becas desde el mes de octubre con la promesa de que se pagaría lo más rápido donde hasta la fecha no se le ha depositado nada.

“Lo último que pregunté a la persona que nos da la cara a los deportistas es que el dinero sigue sin bajar, donde esta situación la tienen todos los atletas, pero tiene miedo, siendo que sigues dando resultados por méritos deportivos porque te exigen resultados, pero si no te pagan la beca qué chiste tiene que seamos campeones nacionales u olímpicos”, finalizó el andarín capitalino.

