Afirma Teporaca Romero del Hierro que se dará apoyo a todos sin importar bandera

P: ¿Apoyará Teporaca todos los proyectos en materia de deporte, vengan de quien vengan? o como desafortunadamente ha sucedido, ¿impondrá el “veto” a quienes en su momento fueron enemigos políticos?

R: “No, no, aquí se busca que sea (el ICHD) una casa común, de apertura, que se incluyan sin importar que podamos estar de acuerdo o no en temas políticos, cabe destacarlo ¿eh? Aquí el bien común es el deporte, por eso nos sentaremos en una mesa amplia sin importar de qué espacio o lugar venga cada uno, nos sentamos con el afán de dejar atrás en lo que no nos vamos a poner de acuerdo, pero en lo que sí nos vamos a poner de acuerdo es en el tema del deporte, eso sí. Aquí serán bienvenidas todas las ideas, los proyectos. Apenas estamos agarrando oxígeno como para seguir todavía con pleitos añejos y sin sentido. Yo exhorto, a través de tu medio de comunicación, a que todos nos sentemos en esa mesa, que pongamos las armas a un lado, esas no entran, y que pongamos realmente el interés. Si a todos los que estamos nos interesa el deporte, créeme, vamos a dejar las armas a un lado”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

P: ¿De qué manera se involucra el ICHD en el deporte escolar?

R: “En este sentido, el licenciado Javier González Mocken, secretario de Educación y Deporte, ha expresado su interés por el bienestar físico y mental de los estudiantes, es por eso que, atenderemos el incremento en cantidad y calidad de actividades físicas, deportivas y recreativas en el entorno escolar para que, a su vez, los niños, adolescentes y jóvenes lleven estos hábitos a su hogar”.

P: ¿Cuál es el mayor problema del deporte en Chihuahua y cómo piensa resolverlo?

R: “Uno, la falta de recursos; dos, el tema de los pleitos estériles por parte de presidentes de liga o presidentes de asociación, que al final se afecta al bien mayor que son los atletas y los niños que apenas están arrancando su carrera deportiva”.

P: Por último, ¿a qué deporte enfocará más su atención y cómo espera ver Teporaca Romero al deporte de Chihuahua al final de su gestión en el ICHD?

R: “Como ves, aquí vamos a apoyar a todos sin excepción y de que pasen los años, una servidora se sentirá con muchísima satisfacción el haber dejado un pequeño legado para este instituto: uno, porque primeramente como mujer nos dieron la posibilidad de arrancar una nueva era en el Instituto; dos, esperamos en Dios que nos podamos reunir a varios meses o a varios años cuando ya tengamos que dejar este cargo y decir, pudimos enfocarnos realmente en lo que importa, dejando ahora sí que los pleitos estériles, donde realmente pudimos ponernos de acuerdo con el afán de mejorar las condiciones deportivas; poder decir que le pagamos con un reconocimiento, con sus becas, a los atletas, entrenadores, salir con la frente en alto y decir que Chihuahua volvió a posicionarse como uno de los punteros como lo fue por años a nivel nacional y que Chihuahua fuera de las fronteras diga, tenemos jugadores en GL, en la NBA, etc., que vean que en Chihuahua se exporta también mucho talento”.

Los colaboradores más cercanos de Teporaca Romero son: Tomás Aguilera, subdirector de Desarrollo del Deporte; Cecilia Dozal, subdirectora de Cultura Física; Alejandra Cárdenas, subdirectora administrativa, e ingeniero Prieto, subdirector de Infraestructura Deportiva.