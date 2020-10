Agendan Universiada Nacional 2021 en Cuernavaca, para Junio

En días pasados se tuvo una reunión vía virtual citada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación Superior (Condde) con los representantes de las ocho regiones que la conforman y en donde se trataron temas relacionados con los eventos de universiada y las acciones que se tomarán para el siguiente año.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Debido a que ya no se encuentran en condiciones presupuestarias para su organización, la Universiada Nacional 2020 que tenía como sede la ciudad de León, Guanajuato, ha sido suspendida y de esta manera será hasta el 2021 cuando se lleve a cabo la edición de esta competencia nacional con sede por confirmar la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en la segunda quincena del mes de junio.

Cabe mencionar que para el proceso de Universiada en sus diferentes etapas, estatales, regionales y nacional, se deberá cumplir con los lineamientos que se marquen en este sentido, y todas las instituciones podrán participar, en el entendido de que aquellas que no participen por así considerarlo de manera particular, no se aplicará ningún tipo de sanción.

La próxima reunión será después del día 24 de este mes de octubre previa confirmación, a fin de ir analizando los avances que se han estado logrando en este sentido e ir diseñando la programación que regirá el sistema de competencia para la próxima edición de la Universiada Nacional 2021.

EL DATO

Todos los acuerdos y programaciones que se realicen para este evento estudiantil se regirán bajo los lineamientos de la FISU.





Deportes Anota Diana y disputarán la final de la Liga Mayor

Noroeste Activarán físicamente a rarámuris, en Cuauhtémoc

Deportes Jesús Aragón arma su equipo rumbo a pretemporada ABA