Águilas UACH se salvaría del descenso, por sanción contra Pumas Acatlán

A falta de la resolución por parte de la Comisión de Honor y Justicia, las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua se salvarían del descenso, luego de que Pumas Acatlán realizara una alineación indebida. El tema fue turnado para su análisis en la ONEFA, donde el reglamento dictamina la pérdida de todos los partidos de la temporada, lo que beneficiaría a los del estado grande para mantenerse dentro de la división de Los 14 Grandes.

Fue durante el encuentro entre Pumas Acatlán y los Auténticos Tigres, que los felinos de la Ciudad de México alinearon al mariscal de campo Víctor Patiño, quien no está registrado en el sistema de la Liga, lo que se determina como un jugador inelegible ante la ONEFA.

Ante esta situación, en exclusiva para el Heraldo de Chihuahua, el entrenador en jefe del conjunto emplumado, Javier Trevizo, declaró: “El lunes fue la junta de ONEFA y el caso ya se turnó a la Comisión de Honor y Justicia, que seguramente los van a castigar, el castigo es severo, según el reglamento dice que pierden los juegos, el coach se va por dos años y hay una sanción económica de 70 UMAS para la institución”.

A su vez, el head coach de las Águilas UACH, aseguró que durante la junta las autoridades comentaron que el reglamento se aplicará tal cual, sin embargo, Trevizo compartió que deberán esperar a la junta entre Comisiones, donde se definirá por completo la sanción a ejecutar en este caso.

“Por lo que dijeron en la junta, se aplicará el reglamento tal cual, la sanción es clara, violaron el reglamento y no hay de otra, se los van a aplicar. El jugador no está registrado, no tiene credencial, prácticamente alinearon a un jugador inelegible y se hacen acreedores de esa sanción”, expresó el entrenador en jefe, quien dio a conocer que este jueves se esperan que den a conocer la oficialización de la sanción.

De sancionar como el reglamento de la ONEFA lo dictamina, la escuadra emplumada estaría salvando la categoría, sin embargo, Javier Trevizo señaló que independientemente de lo que determinen, el equipo chihuahuense saldrá a ganar los últimos dos juegos frente a los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional y los Borregos del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México.

Cabe destacar, que durante la primera fecha no pudieron participar cinco jugadores de último año con las Águilas de la UACH, debido a que no contaban con el Formato Único Académico por ser alumnos de Maestría, misma que inicia un semana después que la currícula en Licenciatura, por lo que no fue expedida a tiempo y tuvieron que perderse el arranque de liga, para evitar alguna sanción de la ONEFA.

“Los muchachos están convencidos que debemos cerrar la temporada como se debe, hacer las cosas bien, terminar de una manera digna con tres juegos ganados”, compartió el coach, agradeciendo a la afición y autoridades universitarias por el apoyo brindado en el regreso de las Águilas a Los 14 Grandes.

Finalmente, Javier Trevizo destacó que prometen permanecer en la categoría, con el objetivo de reestructurar el equipo para que cada año la UACH esté peleando mejores puestos, hasta llegar a los playoffs en el máximo circuito de futbol americano universitario.