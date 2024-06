¿Quieres aprender a nadar? En estas albercas puedes tomar clases en Chihuahua

Con las altas temperaturas que se registran en la ciudad lo que muchos quisieran es estar todo el día refrescándose en una alberca. Si este es tu caso, puedes aprovechar las vacaciones de verano para inscribirte a clases de natación y de esta forma, no solo divertirte o quitarte el calor, sino obtener los beneficios de salud de practicar este deporte.

En la ciudad existen diversos centros o instituciones que ofrecen clases de natación. Ya sea para adultos o niños, tienen clases y horarios para todas las edades. Aquí te decimos en cuáles albercas puedes tomar clases de natación en Chihuahua.

Alberca Olímpica de la Deportiva

La alberca olímpica o mejor conocido como Centro Acuático Chihuahua fue rehabilitado en marzo, con clases particulares para mujeres embarazadas, natación de competencia y personas con discapacidad. Si estás interesado, puedes marcar al teléfono (614) 4144820, para que te indiquen los requisitos de inscripción, costos, así como clases y horarios, se atenderá vía telefónica de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Alberca DIF Estatal Chihuahua

El DIF Estatal de Chihuahua imparte cursos de natación a la población en general. El costo para los adultos es de $550 y $275 para adultos mayores. Los requisitos para inscribirse son: ficha de inscripción, hacer el pago correspondiente, una copia del acta de nacimiento (solo en caso de hermanos), certificado médico, 1 fotografía tamaño infantil, copia de la INE ambos lados, copia de la credencial del INAPAM (en caso de ser adulto mayor), comprobante de vacunación Covid-19. Para mayor información comunicarse al 6142144000 ext 22260 de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 pm.

Centro Recreativo Niño Espino

Este centro ofrece clases de natación a públicos a partir de los seis años de edad. Con horario de lunes a viernes de 6:00 am a 13:00 pm y de las 14:00 horas hasta las 21:00. Cuentan con distintos tipos de mensualidad y precios:

Inscripción 1 persona $321.00 mensualidad $ 451.00

Inscripción 2 personas $387.00 mensualidad $711.00

Inscripción 3 personas $451.00 mensualidad $1,060.00

Inscripción 4 personas $514.00 mensualidad $1,524.00

Inscripción 5 personas $579.00 mensualidad $1,773.00

Inscripción 6 personas $644.00 mensualidad $2,336.00

YMCA Chihuahua

El YMCA Chihuahua tiene disponibles dos albercas para que puedas practicar este deporte. Ofrecen precios accesibles con diferentes tipos de cuotas, tanto individuales como familiares y hasta empresariales. Cuenta con distintas opciones: natación mixta martes a viernes con horarios de 6:30 a 7:30 o 20:00 a 21:00; natación para damas de martes a viernes de 10:00 a 11:30; natación libre y natación familiar; nado sincronizado, entre otras. Da clic aquí para ver todos los horarios.

Club Britania

Este club social y deportivo fue fundado el 14 de febrero de 1986 luego de la preocupación del Sr. Ricardo Alcocer Wolf por la práctica de los deportes en familia. Este club cuenta con una alberca en la que podrás aprender natación en compañía de personal capacitado. Los horarios de las clases de natación son de miércoles a viernes de 10:30 a 11:30 o de 17:00 a 18:00 y los miércoles de 16:00 a 17:00 o de 17:00 a 18:00. Para mayores informes comunicate al: (614) 301-0032 y(614) 430-0023 y 24.

Lince Club Multideportivo

Este club multideportivo fomenta la salud integral de sus clientes a través de diversas actividades deportivas, entre ellas la natación. Cuentan con clases tanto para adultos como para niños y tienen membresía para toda la familia, individuales, entre otras. Da clic aquí para conocer todas las membresías disponibles.

El Club Multideportivo Lince cuenta con una alberca semiolímpica donde podrás aprender a nadar, además, algo que caracteriza a este multideportivo es su atención personalizada a todos los socios, ya que cuentan con el personal capacitado que te instruirá durante las prácticas. Cuentan con un horario de martes a viernes de 6:00 am hasta las 10:00 pm, los sábados de 7:00 am a 4:00 pm y los domingos de 8:00 am a 2:00 pm. Las clases organizadas de natación son de martes a viernes de 6:0 am a 9:30 pm.

Club Campestre Chihuahua

Este club fue inaugurado el 1 de junio de 1958 por el entonces gobernador de Chihuahua Teófilo Borunda. Tiene más de 66 años de tradición familiar, ofreciendo múltiples actividades deportivas, sociales y gastronómicas. Cuenta con dos albercas para sus socios: una interior de 6 carriles y 25 metros de longitud y otra exterior. Tienen varios horarios para distintos grupos. Para mayores informes ingresa al siguiente link: https://campestrechihuahua.mx/contacto/.