Alegna aprovecha nuevas tecnologías para entrenar

La chihuahuense Alegna Ariday González Muñoz, quien ya cuenta con la marca requerida para los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, en la prueba de 20 kilómetros de marcha, se apoya en las nuevas tecnologías para seguir con sus entrenamientos rumbo a la justa que se reprogramó para realizarse del 23 de julio al 8 de agosto 2021.

“De salud estoy muy bien, asimilando mucho más, han pasado ya bastantes meses, al principio todo era como incierto y estaba un poco desesperada porque ya quería entrenar, volver a hacer mi vida como antes, pero creo que ahora ya me siento mucho más tranquila”, compartió vía telefónica la atleta de 21 años.

Gracias a las nuevas tecnologías, la andarina cuenta con la supervisión diaria de su entrenador Ignacio Zamudio Cruz, quien se encuentra en la Ciudad de México.

“Estoy entrenando en las afueras de mi ciudad de origen, en Ojinaga, Chihuahua, mi entrenador me monitorea por medio de mi reloj, ve mi kilometraje, todo lo de mi aplicación del reloj, y él supervisa todos esos aspectos; es una ventaja que tenemos, aunque estemos alejados, él puede ver todo lo que hice durante el entrenamiento, me pregunta cómo me sentí y esas cosas, estamos en constante comunicación”, detalló Alegna, quien a los 16 años inició sus entrenamientos en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

“Entreno diario con el apoyo de un tío que se llama Jesús González, él va todos los días a entrenar conmigo, en las carreteras más alejadas de aquí, que generalmente están solas y todo va muy bien; inicio a partir de las siete de la tarde, cuando baja el sol, porque la temperatura por aquí es muy alta”, explicó la marchista, quien hace dos años se coronó en los 10 kilómetros, en la Copa Mundial de Taicang, China, y en el Campeonato Mundial Sub-20 de Tampere, Finlandia.

En abril 2019, Alegna consiguió su registro olímpico a Tokio, con 1:30.21 horas, al finalizar en el segundo lugar del Encuentro de Caminata de Podebrady, República Checa, con lo que se convirtió en la primera mexicana en lograrlo.

“Me siento muy motivada, opino que está superbien, porque ahora que sé que es un año más, ya con las fechas que están, me da mucha motivación cada día, me gusta sacar bien el entrenamiento y pensar que ya tengo una fecha para llegar a una meta, llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, dar lo mejor de mí, demostrar quién es Alegna González y poner el nombre de México en alto”, resaltó.

Sobre la cuarentena obligada por la pandemia del coronavirus señaló: “Esta cuarentena me ayudó bastante, porque tenía muchos años que solamente venía una o dos semanas a lo mucho y convivía muy poco con mi familia y ésta me ha servido mucho en la parte mental, ya que en realidad necesitaba estar cerca de ellos y ahora que lo estoy me doy cuenta que siempre he tenido su apoyo y estoy feliz de estar aquí, a pesar de las cosas que están sucediendo en el mundo, pero estoy consciente de que hay que cuidarnos todos y ver el lado bueno de las cosas, como que ahora puedo estar con mi familia disfrutando un poco más”.

