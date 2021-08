Alegna González, sensación en redes por su participación en los Olímpicos

Sin duda alguna, los deportistas chihuahuense supieron como salir a relucir en estos Juegos Olímpicos, y tal es el caso de Alegna González, la joven de 22 años originaria de Ojinaga, Chihuahua, quien a pesar de haber quedado en 5to lugar en los 20 kilómetros de marcha, se ganó por completo al público.

La joven de esta entidad, se mantuvo entre las 20 mejores en los primeros kilómetros de competencia y fue hasta el kilómetro 13 donde se posicionó entre las 10 primeras.

Alegna supo como trabajar sus piernas para así dar alcance a las mejores y colarse hasta la quinta posición y al llegar a la meta logró un tiempo de 1:30:33.

Sin duda, el haber terminado entre los diez primeros lugares para la joven González, fue un triunfo para su carrera deportiva, logrando incluso que organizaciones, medios de comunicación, conductores y hasta políticos le rindieran homenaje en redes sociales y la felicitaran por su esfuerzo.

Pues la misma gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos aprovechó para enviar las felicitaciones a la joven por su esfuerzo y dedicación, asegurando que es un ejemplo que enseña que con trabajos los sueños se cumplen.

Mientras tanto, en la cuenta de twitter de ONU Mujeres México también enviaron una felicitación a la joven atleta por su gran esfuerzo.

Felicidades por el gran esfuerzo Alegna González. #MujeresEnDeporte #Tokyo2020 #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/qGfv33mQoj — ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) August 6, 2021

En otras cuentas como la de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Federación, también destacaron estar muy orgullosos de la chihuahuense.

También la Presidenta Municipal Constitucional de San Antonio la Isla en el Estado de México, Liz Sandoval envió un mensaje donde considera a Alegna un orgullo femenil.

¡Orgullo femenil y del #EdoMéx! 🏃‍♀️

Alegna González, mexicana y representante mexiquense, con tan solo 22 años y en sus primeros Juegos Olímpicos, logra quedar en quinto lugar en la prueba de 20 kilómetros de marcha femenil.#PoderFemenino 💪🙌

Foto | @SoyReferee pic.twitter.com/C8iSwRe40Z — Liz Sandoval (@LizethSandovalC) August 6, 2021

Mientras tanto, cientos de usuarios también plasmaron su admiración y orgullo en las diversas plataformas digitales, donde consideraron que el buen papel que dio la joven, podrá reflejarse con trabajo constante sin duda en rumbo a los juegos olímpicos de París en el 2024.

Alegna González eres nuestra campeona. Muchas felicidades — Marinita de los Ríos (@rmarinagarcia) August 6, 2021

Brillante actuación de la marchista mexicana Alegna González culminando en el quinto mejor lugar del mundo. https://t.co/zE0YRdX5XF — Alexei García (@Alexeigm) August 6, 2021

¡¡¡Rumbo a #Paris2024!!!

¡Quinto lugar para México!

La mexicana Alegna González de 22 años finaliza 5ta en la marcha 20km. #Tokyo2020 pic.twitter.com/iQDyGu4uiT — Jeanette Alcantar (@JeaneteAlcantar) August 6, 2021