Draft virtual de la liga de futbol americano deja récord de audiencia

El primer draft virtual de la Liga de football americano (NFL) fue el más visto, con 55 millones de espectadores sintonizando durante el espectáculo que duró tres días este fin de semana.

El draft de 2020 estableció registros de asistencia del espectador en medio de la pandemia del nuevo coronavirus que obligó a los jugadores, entrenadores y fanáticos a quedarse en casa después de que los organizadores desecharan efectuar el evento de gala en Las Vegas.

El sorteo se llevó a cabo remotamente con el comisionado Roger Goodell anunciando las elecciones a los seguidores desde el sótano de su casa en Nueva York.

Según las mediciones, la audiencia aumentó un 16% en general desde el draft de 2019 y cada día del sorteo también estableció récord de la jornada.

La primera jornada, el jueves, fue la que más audiencia atrajo con más de 15,6 millones de espectadores (un 37% más que en 2019).

"No podría estar más orgulloso de los esfuerzos y la colaboración de nuestros clubes, el personal de la liga y nuestros socios para llevar a cabo un draft eficiente y compartir una experiencia inolvidable con millones de fanáticos durante estos tiempos inciertos", dijo Goodell.

