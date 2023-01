Hamlin, Gage, Tagovailoa y los golpes brutales en la NFL

La temporada 2022 de la NFL quedará guardada en la historia como una de las que más lesiones serias ha dejado a decenas de jugadores, unas por fuertes golpes en las extremidades y otras mucho más serias que incluso pusieron en riesgo la vida de estrellas como Damar Hamlin, sin embargo, tanto expertos como afición se siguen preguntando por qué todo esto sigue sucediendo a pesar de las fuertes medidas que la misma liga ha tomado en castigar a todo aquel haga uso excesivo de la fuerza, pero al ser uno de los deportes de contacto más duros, parece imposible frenar del todo las consecuencias que el deporte conlleva.

After this horrific looking injury to #RussellGage…@espn just moved on with the game without even speaking at all about what had happened!!



It’s almost like they are instructed to avoid speaking about injuries now.



🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/z0A8En6PTU — Millennial Conservative ™️ (@Milennial_con) January 17, 2023

Los caso de Tua Tagovailoa, Damar Hamlin y Russell Gage son los casos más conocidos, sin embargo, otras estrellas como Russell Wilson, Teddy Bridgewater y Isaiah McKenzie sufrieron duros golpes que los obligaron a retirarse de partidos e incluso, perderse algunos, todo como parte de su recuperación dentro del nuevo protocolo de conmociones que la NFL estableció en octubre del 2022, luego del mal manejo que se le dio a la conmoción cerebral que Tagovailoa recibió.

Los golpes más duros de esta temporada no siempre resultaron con lesiones para los involucrados, sin embargo, la temporada 2022 sí será recordada como una de las más desafortunadas.

Tua Tagovailoa's obvious concussion from last week will be under even more intense scrutiny following this. The NFLPA has already launched an investigation. Let's hope Tua is alright. pic.twitter.com/pWYss5XUdZ — Sidelines Sports Network™ (@Sidelines_SN) September 30, 2022

Los golpes más impresionantes de la NFL en 2022

Apenas en la semana 4 de la temporada, vimos el que para muchos fue el golpe más brutal de la campaña, cuando Tua Tagovailoa fue tacleado por Josh Tupou de los Bengals, pero más allá del golpe de jugador a jugador, fue el azotón contra el terreno de juego lo que privó al QB de Miami de poder levantarse, dejando imágenes desgarradoras.

En el duelo de semana 14 entre Chiefs y Broncos, los de Denver dieron uno de sus mejores partidos de la temporada ante su rival Kansas City, sin embargo, sus esperanzas de victoria se esfumaron cuando el QB Russell Wilson, sufrió un duro impacto con el terreno de juego que lo obligó a ausentarse un par de semanas.

Closeup on Russell Wilson's face after his #concussion is unsettling.

Watch his face distort from the impact, then imagine his brain changing shape in the same way, stretching & likely tearing the more vulnerable long axons. Let's hope for a good recovery. pic.twitter.com/iZcpDV96Mw — Chris Nowinski, Ph.D. (@ChrisNowinski1) December 12, 2022

En el partido entre Jaguars y Chiefs de la semana 9, vimos como Juju Smith Schuster tuvo que salir del partido después de un seco golpe de Andre Cisco, sin embargo lo increíble no fue el golpe, sino que los oficiales no mostraron un sólo pañuelo a pesar de ser claramente un foul personal por golpear a un hombre indefenso.

En ese mismo partido, Marques Valdes-Scantling sufrió otro duro golpe que tampoco fue sancionado con pañuelo.

El mariscal de campo de los Jets de Nueva York Mike White recibió quizás el golpe legal más fuerte por parte de Matt Milano. En el video podemos ver cómo es que se debe hacer una tacleada totalmente limpia.

No flags on either of these Andre Cisco hits against Juju and MVS. After all the personal fouls this year, how are neither of these targeting or helmet-to-helmet? #NFL #ChiefsKingdom #Chiefs #Juju #refs pic.twitter.com/AUMI3l2mxy — Jim Stansel (@jimsthatguy) November 13, 2022

