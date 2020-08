Ana Ruiz, lista para California

Con la intención de buscar un mejor resultado, la golfista chihuahuense tendrá su cuarta parada en el Symetra Tour, donde participará en el quinto Campeonato IOA anual presentado por Morongo Casino Resort & Spa, del 21 al 23 de agosto.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

La joven capitalina buscará regresar a los buenos resultados ya que en el pasado torneo no pasó el corte en Arizona, esto ocasionó que el trabajo se intensificara en busca de reivindicarse y regresar a pelear hoyo a hoyo para estar contendiendo por los primeros lugares.

Será el condado de Riverside donde Ana Ruiz buscará sumar en la tabla de ganancias, la cual para este torneo repartirá una bolsa total de 125,000 dólares, la golfista capitalina está lista para competir en un formato de juego por golpes de 54 hoyos, con un corte a las 60 jugadoras.

La acción comienza a las 07:00 horas (hora del Pacífico), en la primera y segunda ronda y el juego comienza con los tees No. 1 y No. 10 durante los tres días. Mientras tanto, la ronda final iniciará a las 08:00 horas con una presentación de trofeos a seguir en el green No. 18.

Cabe señalar que éste será su tercer torneo, en el cual la chihuahuense sigue firme en su objetivo de buscar un lugar en el mejor golf dentro de la LPGA en la lista de ganancias.

EL DATO

Ana Ruiz está colocada en la posición 29 en la lista de ganancias dentro del Symetra Tour, antesala a la LPGA.





Local Acuden deportistas a Módulo Covid en Presa El Rejón

Deportes Destacan chihuahuenses en Campeonato Mundial

Deportes Estrena Gabriela camiseta y mantiene intacta su portería