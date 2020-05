Andrea Guadalupe García una reina del Hockey In Line

Gracias a una publicación en Facebook, Andrea Guadalupe García Herrera, mejor conocida en el hockey inline como “Psycho”, se ha convertido en uno de los talentos con mayor crecimiento en el equipo femenil de la UACh donde su garra y entrega en la cancha la ha llevado a ser seleccionada estatal y nacional además de representar a su país en competencia internacionales.

“Me animé a intentar un deporte nuevo del cual no tenía ni idea de cómo era, pero tuve una gran sorpresa ya que descubrí mi pasión”, mencionó Andrea García.

“De inicio es difícil por ser un deporte muy completo y complicado, pero no me rendí hasta lograr mis objetivos y aún hoy sigo esforzándome por cumplir otros retos que me he propuesto dentro de este deporte, el cual me ha cautivado”.

Andrea mantiene intenso ritmo de entrenamiento donde dedica tres horas, tres días a la semana (una de gym), donde su fogueo es jugar con el equipo mayor varonil de la UACh aumentado su nivel.

Su primera aparición importante fue en la Olimpiada Nacional 2018 aquí en Chihuahua, luego obtuvo la medalla de plata en la Copa Femepar 2018 en el estado de Puebla representado a la UACh.

Cabe mencionar que al siguiente año dejó de meter goles para desempeñarse como portera en el Campeonato Nacional Interasociaciones en Guadalajara 2019, donde consiguió junto a su equipo el cuarto lugar nacional.

Andrea es parte de la historia del hockey inline al obtener la medalla de plata en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 y siendo el primer equipo chihuahuense en llegar a una final de hockey inline en esta justa deportiva.

Pero no todo ha sido color de rosa, también ha sufrido grandes decepciones; la más grande cuando al ser seleccionada nacional para Junior Olympics Honolulú, Hawaii, julio 2019, después al Give Blood Tournament en California en octubre del mismo año y posteriormente fui seleccionada al campeonato Panamericano de Naciones y Open Internacional de Clubes de in Line Hockey 2019 en Bogotá, Colombia; donde no pudo asistir a ninguno ya que pocos días antes de cada evento me avisaron que se había cancelado la participación de equipos femeniles.

