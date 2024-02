Ángel Padrón lanza un sin hit ni carrera en la Serie del Caribe; es el segundo en la historia

El pitcher de los Dorados de Chihuahua hizo historia en la Serie del Caribe 2024, Ángel Padrón lanzó un juego sin hit ni carrera con su conjunto Venezuela, en contra de Nicaragua, en la victoria de los sudamericanos nueve carreras por cero, desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, es apenas el segundo no-hitter después de 72 años.

Historia pura se escribió desde Miami, en donde el jugador de Dorados para este 2024 en la Liga Mexicana de Beisbol, concretó una hazaña que solo una persona hasta hoy lo había conseguido, un juego sin hit ni carrera, el venezolano Ángel Padrón lo logró tras una enorme salida donde recorrió toda la ruta para blanquear a los centroamericanos.

La última vez que esto se logró fue en el año 1952, cuando el estadounidense Tommy Fine en la citada fecha, que correspondió a la segunda jornada, se midieron venezolanos y cubanos en uno de los duelos más memorables de la historia; ahí, Fine se llenó de gloria absoluta, pues consiguió el primer no hit no run en la denominada “Pequeña Serie Mundial”, por espacio de 9 entradas completas, pintó de ceros a sus rivales.

El hito lo logró frente al equipo de la capital venezolana, Cervecería Caracas. Durante aquel juego, Fine no solo tuvo una actuación memorable desde la lomita, sino que la única rayita de su equipo (Cuba) la anotó él mismo, impulsado por Sandy Amorós en el sexto capítulo.

Transcurrieron 72 años para que alguien pudiera emular lo hecho por Tommy Fine, esta vez lo logró una de las caras que se podrán observar en la Liga Mexicana de Beisbol con los Dorados de Chihuahua, el venezolano Ángel Padrón, quien se vistió de héroe en la aplastante victoria sobre los nicaragüenses.

Padrón dijo no creer lo que estaba sucediendo en el diamante mientras transcurría el encuentro, afirmó que quería llorar y no tenía las palabras para describir lo que sucedió, cuando cayó el out 27 se la creyó y lo único que pudo pensar es que ahora es parte de la historia de la competencia.

Con apenas 76 pitcheos en su cuenta, Padrón salió para el noveno después de un largo receso, sus compañeros decidieron explotar con un racimo de cinco rayitas en la baja del octavo, finalmente, arriba 9-0 en la pizarra, se quitó el paño del brazo izquierdo y se dirigió a la loma, en ese momento, ya nada lo perturbó.

Ponchó a Elian Miranda sin tirarle y luego retiró a Jesús López con una línea floja a segunda, solo Omar Mendoza lo separaba de la hazaña, salió a atacarlo con strikes, como había hecho toda la noche, lo dominó con un cambio y logró lo impensable con un rodado por el campocorto que manejó sin problemas Wilfredo Tovar con un certero tiro a primera para el out 27.