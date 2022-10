Ángel Ramírez, el joven chihuahuense que debutó en Liga Mexicana del Pacífico

Ángel Ramírez hizo su presentación oficial con Naranjeros de Hermosillo, en casa, donde tras un wild pitch en la baja de la novena, el oriundo de la división del norte, anotó la carrera del gane corriendo desde segunda base y dejó en el terreno a Yaquis de Obregón con un marcador final de 5 carreras por 4 en el juego inaugural de la Liga Mexicana del Pacífico.

A su corta edad, Ángel es un caso particular en la Liga Mexicana del Pacífico, pues en este tipo de competencias no es común ver peloteros con poca experiencia dentro de los equipos profesionales.

“Me siento muy contento de formar parte del equipo, mis compañeros me han arropado en todo momento, me dicen que voy muy bien, que no me ponga nervioso, soy el más joven de Naranjeros y créeme que no es común ver a jugadores de mi edad participando ya a este nivel, lo que me hace sentir contento de pertenecer”. Comentó Ángel Ramírez, beisbolista de Naranjeros de Hermosillo, en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Ángel Ramírez Rodríguez (17 años) es el jugador más joven de Naranjeros de Hermosillo / Foto: Cortesía | Naranjeros de Hermosillo

Dispuesto a aprovechar cada oportunidad que le brinde el manager naranjero

“Voy a tratar de aprovechar cada oportunidad que se me brinde, mi mejor atributo son las piernas, soy un buen corredor, por lo que creo que seré un habitual, daré lo mejor de mi cuando se me necesite, espero tener bastante participación y ¿Por qué no? Dar mi primer hit en la liga muy pronto”. Dijo el chihuahuense.

Ángel comenzó su carrera a los 6 años, cuando se unió a la escuela de Centauros en la capital del estado grande, después, a los 14, emigró a Tijuana donde firmó con la escuela González, donde desarrolló sus habilidades como jardinero central, que es su posición donde mejor se desenvuelve, y hoy, con su 1.89 metros de estatura y 85 kilogramos de peso, se encuentra en la mejor liga de invierno en el país.

“No he recibido ninguna invitación de equipos de la liga de chihuahua ¿Me uniría a uno de ellos? Nunca digas nunca, pero ahorita solo estoy concentrado en consolidarme con mi equipo y en un futuro formar parte de un conjunto de las grandes ligas”. Expresó Ramírez.

Ángel ya tuvo su segunda participación al cierre del encuentro en la segunda victoria sobre Yaquis en la serie inaugural, en esta ocasión cubrió el jardín derecho al cierre de la novena. Durante la pretemporada, Ramírez ya conectó hit productor en la Mexican Baseball Fiesta, en Tucson, Arizona.

Los sonorenses se encuentran invictos tras dos partidos jugados en la liga y son punteros del stand junto a Águilas de Mexicali, quienes tienen el mismo récord de ganados y perdidos.

