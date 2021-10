Anuncian IX Torneo de Golf Rotary Chihuahua Campestre

Anunciaron los pormenores de lo que será el IX Torneo Rotario de Golf que organizan el Rotary Chihuahua Campestre y el Club Campestre de Chihuahua que esta programado para llevarse a cabo el viernes 29 de octubre con el escopetazo de salida en punto de las 8 de la mañana.

El formato de competencia será A Go-Go de 4 jugadores que sumen un mínimo de 60 handicap. Las salidas serán libres y podrán jugar profesionales y caddies con cero de hándicap, en tanto que jugadores federados y no federados podrán participar con derecho a premio en este torneo.

Dentro de la premiación, el primer lugar se llevará $60 mil pesos, el segundo tendrá $40 mil, el tercero $ 30 mil y el cuarto lugar se llevará $ 20 mil. Adicionalmente habrá premios de $ 5 mil, 4 mil y 3 mil en los hoyos 7 y 15 respectivamente, no siendo acumulables. El atractivo en el torneo será un automóvil del año al primer hole in one en el hoyo 10.

Las inscripciones tienen un costo de $2,500 pesos por jugador con el profesor Ángel Román al teléfono 614-235-2501, al pro shop 614-418-0011 extensión 298 y 614-515. El cierre de registros será el jueves 28 de octubre a las 16:00 horas.

EL APUNTE

