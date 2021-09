Anuncian X Torneo Une-T de Golf y Dominó del Grupo Bafar “Por Mejores Mexicanos”

Con el anuncio de que el famoso ex futbolista y ex portero español Iker Casillas será el padrino del X Torneo Une-T de Golf y Dominó del Grupo Bafar “Por Mejores Mexicanos” y una bolsa de premiación de 1 millón 500 mil pesos a repartir, se anunciaron los pormenores en rueda de prensa del evento que tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre en las instalaciones del Club Campestre de Chihuahua.

Esperando la participación de los mejores exponentes del golf a nivel nacional e internacional, esta competencia se desarrollará en varias categorías en un formato de A Go Go en 18 hoyos en la categoría Libre, con el atractivo de un automóvil al primer golfista que logre un hole in one en el hoyo 10.

Durante la presentación del evento, estuvieron presentes el licenciado Eugenio Baeza Fares, presidente del Consejo Administrativo del Grupo Bafar, quien estuvo acompañado por Martha González Orozco, Antonio Camberos Baeza, Alaín Michel Moreno Moller, Isaac Andreu Sagarnaga, Miriam Villalba y Juan José Pedroza Mujica, Miriam Villalba, Luis Eduardo Ramírez.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

El ex futbolista tendrá varias actividades con los integrantes de la Fundación Bafar programadas para la jornada del día 7 de octubre, con pláticas y convivencia con los niños de la Fundación, en tanto que el día 8 de octubre en punto de las 8:30 de la mañana se dará el escopetazo de inicio del torneo de golf y a las 10:30 empezará el torneo de Dominó y la ceremonia de premiación será en punto de las 15:00 horas.

Se tiene contemplado la participación de golfistas representativos de España, Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Australia y México.