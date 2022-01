Aplazan juegos Bravos vs Necaxa Sub 20 y Sub 18 por cancelación de vuelos

Las Fuerzas Básicas del Necaxa no pudieron llegar al compromiso de hoy y se reprogramará

Foto: Cortesía | FC Juárez

Los equipos Sub 20 y Sub 18 de los Rayos del Necaxa no pudieron llegar a esta frontera debido a la cancelación de vuelos de Aeroméxico y los partidos con Bravos serán aplazados, informó esta mañana el FC Juárez. ➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter! "Los partidos de la sub 20 y sub 18 de FC Juárez ante Necaxa se han aplazado debido a la cancelación de vuelos, por razones de fuerza mayor, de Aeromexico". "La Liga MX anunciará próximamente la fecha de reprogramación", anunció FC Juárez. Bravos y Necaxa Sub 20 y Sub 18 tenian el compromiso esta mañana, en el arranque del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. La cancelación de vuelos de dicha aerolinea se debió a que personal de sobrecargo dió positivo a Covid.

Los equipos Sub 20 y Sub 18 de los Rayos del Necaxa no pudieron llegar a esta frontera debido a la cancelación de vuelos de Aeroméxico y los partidos con Bravos serán aplazados, informó esta mañana el FC Juárez. ➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter! "Los partidos de la sub 20 y sub 18 de FC Juárez ante Necaxa se han aplazado debido a la cancelación de vuelos, por razones de fuerza mayor, de Aeromexico". "La Liga MX anunciará próximamente la fecha de reprogramación", anunció FC Juárez. Bravos y Necaxa Sub 20 y Sub 18 tenian el compromiso esta mañana, en el arranque del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. La cancelación de vuelos de dicha aerolinea se debió a que personal de sobrecargo dió positivo a Covid.