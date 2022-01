“Aras engaña a Chihuahua, nada que ver con la plaza”: Valles

“Yo con Grupo Aras nunca volví a tener contacto, busqué a sus directivos, a quienes nunca conocí, por lo que decidí esperar a que el contrato se venciera, mismo que se incumplió oficialmente el 28 de diciembre pasado”, enfatizó el empresario Enrique Valles.

Rechazó que el proyecto de la Plaza de Todos La Esperanza en la capital del estado se haya financiado con recursos de Aras Investment Business Group, mucho menos que exista una alianza comercial; puntualizó que sólo cometió el error de invertir en las carteras que promovía ese corporativo.

“Como miles de chihuahuenses, fui una víctima más del Grupo Aras, que me defraudó y dejó sin recursos para concluir las obras de remodelación”, enfatizó “Kike” Valles al acotar que de hecho provocó que se endeudara.

El proyecto para reconvertir la Plaza de Toros en un centro de espectáculos y de convivencia social y familiar como la Plaza de Todos, contemplaba una inversión inicial de 10 millones de pesos y ya ha requerido 16 millones de pesos, aún así se prevé que la inauguración pueda llevarse a cabo en abril o mayo de este año.

Por ello, Valles explicó en entrevista con El Heraldo de Chihuahua cuál fue la relación que tuvo con Aras.

“Desgraciadamente a mí Grupo Aras me obligó a conseguir recursos que no tenía disponibles, me hicieron endeudarme en un nivel de deuda del que no tenía acceso en ese momento, literalmente me dejaron sin dinero para poder solventar las obras inconclusas que dejaron en el inmueble (la plaza).

“Fui una víctima más como una gran cantidad de chihuahuenses; creí en Aras como miles lo hicieron y hoy me da mucha lástima ver que no solamente no cumplieron con lo prometido, sino que llegan a burlarse de la gente con este video para el cual, insisto, no tuvieron mi permiso para usar mi imagen”.

Presumen alianza en video

Los detalles del proyecto que esta casa editora dio a conocer el domingo pasado (https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/deportes/se-transforma-la-esperanza-en-chihuahua-ahora-se-llamara-plaza-de-todos-7706261.html), fueron utilizados el martes pasado por Grupo Aras para difundir un video en sus redes sociales en el cual indican:

“Aras impulsa la recuperación de la Plaza de Toros ‘La Esperanza’. Este espacio busca regresar a los tiempos en que representaba la grandeza de Chihuahua en esta tradición taurina. Iniciamos este 2022 con esta alianza que brindará oportunidades y crecimiento económico a la ciudad”, fue la leyenda colocada al calce del comercial difundido.

Al respecto, “Kike” Valles reiteró que desaprueba la difusión de ese video, que utiliza su imagen para seguir engañando a la sociedad chihuahuense. “Quiero dejar en claro que la Plaza de Todos y la empresa Impulsora de Espectáculos de Chihuahua no tienen que ver ya nada con Grupo Aras”.

En este sentido, destacó que “me parece un despropósito que Grupo Aras haya publicado (el martes pasado) en sus redes sociales un video utilizando mi imagen sin mi autorización y pretendiendo seguir engañando a la sociedad chihuahuense, diciendo que en 2022 íbamos juntos por un proyecto social en la capital”.

Y exhortó a no dejarse engañar, “quiero dejar en claro algo, la Plaza de Todos y la empresa Impulsora de Espectáculos de Chihuahua nada tienen que ver ya con Grupo Aras”.

Agregó que “si Grupo Aras pretende engañar a Chihuahua o a sus inversionistas, utilizando mi nombre o la empresa de un servidor, le exijo que se retracte y deje de utilizar mi imagen para pretender sacar provecho de ella”.

Respaldo de otros empresarios

En cuanto a los recursos que han permitido continuar con los trabajos de remodelación de la plaza, Enrique Valles refirió que contrario a lo que mucha gente cree, que los fondos provienen de algún sector o dependencia oficial, “es totalmente falso”.

Acotó que “aquí también quiero aclarar que gracias a un grupo de empresarios chihuahuenses, quienes están conscientes de la situación, decidieron apoyar el proyecto y a ellos les estoy eternamente agradecido y comprometido a poderlos liquidar algún día”.

Para entender más sobre el tema, “Kike” Valles, quien junto con su esposa se han sumado a la estadística de quienes se han contagiado de Covid-19, explicó cómo se dieron las cosas desde que decidió involucrar a Grupo Aras en el proyecto de remodelación de la plaza.

“El tema comienza a mediados de 2021. Grupo Aras, a través de representantes, se acerca a Impulsora de Espectáculos, que es la propietaria de la plaza y hace el ofrecimiento para tratar de adquirir un paquete publicitario a fin de promover su compañía, a través de la Plaza de Toros.

“En este paquete que ellos proponen se hace un contrato de promesa por parte de ellos con Impulsora de Espectáculos mediante una tercera empresa. Dicho contrato traía algunas cláusulas que ellos debieron haber cubierto para poder solicitar el cumplimiento del instrumento jurídico, o sea, del primer contrato de promesa”.

Abundó que, “en ese ínter, dentro de las condiciones que ellos decidieron aceptar y que prometieron cumplir, que era apoyar en la remodelación de la plaza, parte en la que ellos aportarían a un grupo de contratistas en los que Impulsora de Espectáculos no tuvo relación contractual o laboral alguna. Desgraciadamente, en eso se da el cumplimiento de este contrato, los contratistas fueron abandonados en el compromiso que Aras tenía con ellos para el pago de proveedores o de las personas que ellos habían contratado”.

Valles Zavala detalló que, “en una primera ocasión, incluso lo constataron algunos medios que se dieron cuenta que se habían retirado de trabajar en la plaza, los trabajadores u obreros, y esta primera situación fue precisamente por el abandono de Aras”.

Después de tres semanas de negociaciones –agregó— con los contratistas y algunas personas que podían tener acceso en Aras, “ya que a sus directivos nunca los conocí”, señaló que se logró un acuerdo para rescatar en la medida de sus posibilidades el inmueble que habían dejado destruido, ya que lo desmantelaron, quitaron todo, drenaje, cableado, ruedo, para luego irse.

“Lo demás es historia”, apuntó el empresario al indicar que ello se debe a que el presupuesto pasara de 10 a 16 millones de pesos, pero el proyecto saldrá adelante.