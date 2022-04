Armando Torres, Inicia un nuevo reto con los Pilots de Portland

Contento por una nueva etapa del equipo de los Pilots de la Universidad de Portland, el jugador chihuahuense Armando Torres sigue teniendo minutos en la temporada de primavera 2022 donde su principal objetivo es buscar en lugar en el once titular para la campaña 2022 en el futbol de la NCAA.

El jugador del estado grande, quien ha demostrado una buena adaptación en la posición como lateral izquierdo, señaló que la temporada de primavera será crucial para ganar más minutos “con el equipo de la universidad que me lleven a buscar un puesto como titular con el equipo de Pilots de Portland”.

Además el joven del estado grande dejó en claro que sigue trabajando en la adaptación del juego físico, donde hasta el momento Armando ha visto minutos en la mayoría de los encuentros amistosos que han sostenido su universidad, teniendo acción en partidos con cuadros de la MLS como lo es el cuadro de Portland y Minnesota además con un selectivo noruego.

“Estoy trabajando para ganarme un puesto en el equipo, el principal objetivo de la temporada de primavera es el ganar más minutos en el terreno de juego y adaptarme lo mejor posible al sistema de juego, esperando de no tener alguna lesión que me margine de no ver minutos” externó Armando Torres.

Cabe mencionar que la temporada regular en el futbol de la NCAA se pondrá en marcha hasta el mes de agosto, donde será en el mes de julio cuando inicien con la pretemporada y posteriormente arrancar la lucha por el campeonato nacional, pero primero los Pilots tendrán que ganar su conferencia.

“El objetivo es quedar campeones de la conferencia para así estar buscando la posibilidad de pelear por el título nacional, siento que tenemos un buen equipo para estar dentro de los primeros lugares en la conferencia en la región”, finalizó Armando Torres.

Es así que en la temporada pasada el futbolista chihuahuense Armando Torres consiguió el Premio Actitud Piloto Colby Trah, donde el del estado grande confirmó ser una parte importante en el cuadro de los Pilots.





El dato

Armando jugará su segunda temporada con el equipo de la Universidad de Portland