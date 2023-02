Arrancará Liga Municipal

Este 23 de febrero será la fecha de inicio de la Municipal, son siete equipos los confirmados para participar en la justa, comenzando con Huevo Aldama, actual campeón de la Liga de Invierno, quienes de la mano del zurdo Álvaro Sandoval se coronaron categóricamente en el torneo que finalizó en el mes de enero.

El representativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua estará de vuelta para el torneo pre primaveral, Chihuahua Bananas también estará presente, además de la escuela de Doraditos, donde grandes talentos capitalinos estarán presentes, también el Instituto Tecnológico tendrá equipo, The Cat’s y Dispersora Menonita Winos completan la lista de equipos que lucharán por el título de esta campaña.

Aún no definen el rol de juegos para la jornada inaugural, pero es 100 por ciento seguro que arrancará el día jueves 23 de febrero, los equipos que se enfrentarán se darán a conocer una semana antes del play-ball, el actual monarca de este torneo es Autos Jan, conjunto que no repetirá para este torneo debido a que no participará, por lo que habrá nuevo campeón.

Uno de los principales favoritos para llevarse la justa municipal es Huevo Aldama, cerró la temporada de la liga invernal de manera espectacular y tiene en sus filas a un lanzador garantía de buenas salidas como lo es el experimentado Alvaro Sandoval, quien quedó como líder en efectividad en la campaña donde se coronaron campeones.

Los mejores jugadores de este torneo serán seleccionados para participar en el Campeonato Estatal de Primera Fuerza Mayores que comúnmente inicia en las primeras semanas de mayo, por lo que, talentos locales y foráneos tendrán que dar lo mejor de sí, si pretenden participar con los Dorados de Chihuahua en el circuito del rey de los deportes en el estado grande.

El apunte: El último ganador del campeonato fue Autos Jan.