Asimila el cambio y Uziel Muñoz no para sus entrenamientos

Ante la notica que fueron aplazados los Juegos Olímpicos de Tokio para el próximo año, el atleta chihuahuense Uziel Muñoz, quien se encuentra en los primeros lugares del ranking mundial en lanzamiento de bala y en busca de dar la marca, destacó que será benéfico para mejorar su preparación y llegar con una mayor madurez deportiva.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Uziel, integrante del equipo de atletismo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), no ha parado de entrenar.

“No hemos parado, ya que cualquier cosa puede suceder, tenemos que tener una preparación física muy buena, para aguantar hasta al otro año y ahorita es en lo que vamos a empezar a trabajar”, expresó Muñoz.

A 24 centímetros se encuentra de dar la marca mínima para Juegos Olímpicos de Tokio, en la prueba de lanzamiento de bala, que es de 21.10 metros.

“Este año vamos a buscarla dar en un circuito que es noviembre, diciembre, vamos a estar trabajando, sin embargo, para el día de hoy soy el número 20 del ranking mundial y ya con eso nosotros estamos dentro de la lista para Juegos Olímpicos”, indicó.

“Vamos a estar buscando la marca, que vamos a estar dando en diciembre, a más tardar, en el circuito vamos a estar buscando la marca”, añadió.

Mencionó a los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron aplazados para el 2021, avanzan 32 lanzadores de la lista del ranking mundial.

“Pudiera darse por lista, 32 de la lista, es lo que marca el reglamento y pudiera darse en cualquier momento, por eso no vamos a parar”, mencionó.

Con respecto a que tanto le beneficia o le perjudica el que se aplace la competencia para el próximo año, Muñoz dijo “me beneficia más que me perjudica, yo soy novato y me da un año más de madurez, un año más de entrenamiento para los Juegos Olímpicos y poder mejorar el resultado que teníamos en el parámetro”.

“Porque ya vamos a traer más trabajo y más preparación y hacer un mejor papel”, informó el atleta universitario.

Sus entrenamientos los realiza en el gimnasio del Complejo Deportivo de la UACJ, bajo las indicaciones del entrenador Leonardo Avelle.

“Estamos yendo al Complejo, sin embargo, la universidad tomó las precauciones, el gimnasio donde yo entreno es el único que no se cerró, tomaron medidas preventivas no entrenamos a la misma hora para buscar que haya menos gente, estamos haciendo limpieza constantemente de manos, todas las cosas que agarramos para evitar un contagio”, explicó.

Uziel Muñoz aprovechó para enviar un mensaje a la ciudadanía ante la contingencia que se vive por el Coronavirus (COVID-19).

“Nosotros como mexicanos demostremos que tenemos postura y no hagamos caso omiso a esto, porque he visto mucha gente fuera de casa, que ahorita no son momentos de andar afuera, cualquier cosa puede suceder y lamentablemente México no tiene las instalaciones para soportar la pandemia de este tamaño, donde un 20 por ciento de su población caiga en esto sería una tragedia fatal para todo México”, finalizó.

Te recomendamos: Ráfagas --Quedó en duda el sentido social del Issste --Se registra nuevo choque diputada-góber --Alcalde quiso copiar a presidente salvadoreño Región Venden la gasolina en $7.90 pesos por litro