Atleta Alex Aguilar hizo su debut en Master Pittsburgh

El atleta Alex Aguilar hizo su debut como profesional en el Master Pittsburgh dentro de la categoría Mens Phyque, donde se quedó cerca de subir al pódium al ocupar la cuarta plaza en el evento celebrado este fin de semana.

Foto: Cortesía | Facebook

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Luego de tener un estricto régimen de entrenamiento, el cual inicia a las 3:30 de la mañana con sesión de cardio, además de la sesión de pesas dos veces al día, el chihuahuense llegó en su mejor forma física para disputar su primer evento con el carnet profesional, el Master Pittsburgh, el cual albergó a lo mejor de lo mejor en este deporte.

Richarlison lidera el triunfo de Brasil sobre Alemania

Tras pasar con buenos dividendos las primeras rondas en el prejueceo, Alex Aguilar estuvo en todo momento peleando por los primeros lugares en la división Mens Phyque, donde al final se quedó con la cuarta posición, una buena presentación en el inicio de su carrera profesional.

“Estoy muy contento y he aprendido mucho, porque vivir este proceso es una lección de vida, de disciplina, de orden, dedicación, empeño y sacrificio, ya que no es sólo físico, mental y emocional, sino he necesitado cultivar mi espíritu y toda esta experiencia es formativa para todas las áreas de mi vida”, fueron sus primeras impresiones tras finalizar su primer evento pro.

Cabe mencionar que fue en 2020 cuando Óscar Alejandro Aguilar Pando logró el título en el campeonato North American Championship de fisicoconstructivismo, que tuvo como sede la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania; en este evento logró su carnet profesional.