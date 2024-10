Atleta rarámuri de clase mundial: Reyes Giltro corrió 530 kilómetros en 80 horas sin parar

Una actuación digna de alabar fue la que hizo el equipo mexicano en el Backyard Ultra World Team Championship 2024, el chihuahuense, se colocaron entre los 10 mejores del planeta, pues, de manera conjunta lograron correr durante más de 80 horas sin parar, entre ellos estuvieron los originarios de la etnia rarámuri, nativa del estado grande, Reyes Giltro Satevo, así como Juan Contreras.

Fue Reyes el chihuahuense que más duro de pie sobre el evento que se llevó a cabo de manera virtual, con sede en la deportiva sur de la capital chihuahuense, corrió un total de 530 kilómetros en las 80 vueltas que dio al circuito. Además, fue el penúltimo del país que continuó corriendo, solo terminó antes que el de Estado de México, Rodolfo Ramírez Leónides.

Fue el propio Leónides, como prefiere que le llamen, quien logró permanecer más tiempo de pie para México, con una vuelta más que Giltro, gracias a ambos en gran parte, se logró que el país ascendiera a la décima posición del campeonato mundial, es decir, se consagraron como uno de los equipos con mejores súper atletas del mundo, con una capacidad extraordinaria de resistencia para aguantar el recorrido durante más de tres días de actividades.

El evento inició con una una desventaja para los mexicanos, pues, uno de los corredores no pudo asistir por una cancelación en su vuelo de última hora, para sustituirlo se tenía que avisar cinco días antes a los organizadores, por lo que esto no fue posible, el equipo nacional tuvo que iniciar con 14, es decir, uno menos que los demás países que desde sus propios terrenos iniciaron con la competencia.

Alentados en todo momento por parte de amigos y familiares, los corredores comenzaron con la travesía en el back yard chihuahuense, días históricos sin dormir ni descansar como es debido se aproximaban, mientras Reyes, Juan y Leónides tomaban ritmo, varios corredores estaban en su límite y abandonaban la competición, dejando todo en manos de los dos atletas rarámuri y el del Estado de México.

Fue en la vuelta número 76, cuando Juan Contreras no pudo más y decidió abandonar la justa, dejó en alto a todo su pueblo que lo apoyó, sin él no hubiese sido posible alcanzar el ansiado décimo puesto, pues, con solo dos corredores no sería posible alcanzar esa privilegiada posición entre 63 países participantes con 944 de los mejores corredores del planeta.

Cuatro vueltas después, con 530 kilómetros en sus pies, Reyes Giltro no pudo más y abandonó la competencia, una vez más, como es costumbre, el de Guachochi puso en alto a sus tierras, demostrando su capacidad extraordinaria para lograr lo impensable, pues, fueron más de tres días en los que no pudo descansar ni dormir, para darle a México una alegría en este deporte que muy pocos pueden lograr hacer.

Con una vuelta más, Leónides concluyó su participación, en la que instauró un nuevo récord nacional, con un total de 81 vueltas al circuito, es decir, poco más de 540 kilómetros recorridos, lo que llevó a México a esa posición de privilegio, ya a sabiendas que no podría él solo alcanzar lo hecho por Canadá que ocupó la novena posición con 17 vueltas más que los mexicanos.