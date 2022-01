Mercedes-Benz Clase C 2022, con destino hacia al futuro

Mientras nos desplazamos a bordo del nuevo Clase C es inevitable no sentir que estamos en el futuro, no sólo por su calidad de marcha, la cual es confortable y silenciosa, sino por el diseño del habitáculo que luce adelantado a nuestra época y está plagado de materiales de primer nivel y ensambles de alta calidad, características que identifican a cualquier modelo de la firma alemana.

Este dispositivo ya cuenta la nueva generación del sistema operativo MBUX, el cual responde al comando de voz “Hey, Mercedes” para controlar diferentes funciones del vehículo, como la climatización e iluminación ambiental del auto.

Volante con controles sensibles al tacto y pantalla con Apple Carplay y Android Auto / Tania Licón

Curiosidades y cambios en los volantes de Mercedes-Benz

En movimiento el tacto del volante es suave y preciso, mientras que la suspensión completamente orientada al confort se encarga de absorber las abundantes imperfecciones presentes en nuestras vialidades

Otra de las grandes delicias al manejar este coche es la respuesta inmediata de su tren motriz, que le otorga mucha agilidad, gracias a que bajo el cofre se encuentra un motor de cuatro cilindros de 1.5 litros; quizá el desplazamiento no resulte impactante para poner en marcha un vehículo de estas dimensiones, sin embargo, los ingenieros de Mercedes-Benz recurrieron a un turbocompresor y añadieron la tecnología mild-hybrid, que le permiten extraer 204 caballos de fuerza y 221 libras-pie de torque, lo que se traduce en que tenemos un propulsor enérgico y al mismo tiempo eficiente.

Luces traseras de dos piezas y sistema de escape con embellecedores en cromo / Tania Licón

En pocas palabras, este sistema de 48 volts con alternador arrancador integrado puede generar un boost momentáneo de hasta 20 hp y147 libras-pie. A esto también aporta mucho la transmisión automática de 9 velocidades.

Por fuera, este nuevo Clase C jamás pasará desapercibido, pues Mercedes ha logrado un diseño que combina deportividad, mucha elegancia y un trabajo aerodinámico muy refinado.

Los cambios más notables se perciben al frente, donde la caída del cofre luce en una posición más adelantada.

A esa mirada agresiva se suman los faros más estilizados y el nuevo diseño de las entradas de aire inferiores de la fascia. La caída retrasada del techo, a partir del pilar C, le dan un fuerte aspecto de gran coupé pero sin dejar de definir el tercer volumen de la cajuela, un conjunto que se vuelve aún más atractivo gracias al juego de rines de 18 pulgadas que equipa.

De momento, la única versión del nuevo Clase C disponible en nuestro país es la que lleva la etiqueta C 200 Sport.

FICHA TÉCNICA

Motor L4 Turbo de 1.5 litros

Potencia 204 Hp

Torque 221 lb-pie

Transmisión Automática 9 vel.

Precio desde $1,028,900

Rines de aleación de 18 pulgadas AMG de cinco brazos gris tremolita / Tania Licón

