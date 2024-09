¡No deja de sufrir! Checo Pérez queda en octavo lugar en el GP de Italia

El mexicano Sergio Pérez y Red Bull siguen con complicaciones. Una vez más demostraron no tener el ritmo para competir con los McLaren, Ferrari y hasta los Mercedes, en el Gran Premio de Italia que ganó Charles Leclerc. Oscar Piastri y Lando Norris completaron el podio.

Otra vez, Norris no supo mantenerse en la punta durante la largada. Primero fue Charles Leclerc quien puso por delante, aunque Oscar Piastri, su propio compañero, también aprovechó el momento para quedarse con el liderato.

Mientras tanto, Sergio Pérez y Max Verstappen pasaron las dificultades que, más que ser algo temporal, desde que se reanudó la temporada tras las vacaciones ya es una realidad. A los Red Bull no les alcanza el ritmo para competir con los Ferrari y menos con los McLaren.

El ejemplo más claro estuvo en la batalla de George Russell con “Checo”. Pese a que el inglés perdió el alerón delantero derecho en el arranque, no tuvo problemas para rebasar al mexicano y mantenerlo a raya por 13 vueltas. Cuando finalmente pudo adelantarlo, pero la lucha entre ambos fue constante.

Fue a partir de este momento que comenzó la guerra de estrategia entre los punteros. Norris fue el primero en entrar a pits para poner neumáticos duros. Los que mejor rendimiento tuvieron durante el fin de semana. La alerta de undercut se prendió en sus seguidores, y de inmediato Ferrari llamó a Leclerc y Carlos Sainz para reducir el impacto.

Naturalmente, esto fue aprovechado por Red Bull, quienes mantuvieron a Max Verstappen y Sergio Pérez en la pista por si aparecía una milagrosa bandera amarilla. Sin embargo, la señal de alerta nunca apareció y también tuvieron que entrar a boxes ante la degradación de las gomas.

Las aspiraciones de los campeones del mundo de llegar al podio terminaron en ese momento. Checo bajó al octavo puesto, hasta donde se reencontró con George Russell, quien no tuvo piedad del mexicano y le ganó la batalla. Otra vez.

Los McLaren comenzaron la cacería en el segundo stint y los rivales poco a poco cayeron. Verstappen, Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Todos en fila. Hasta que el público en Monza encontró en Charles Leclerc a su héroe, quien supo resistir las últimas cinco vueltas con el “equipo papaya” cada vez más cerca en su retrovisor.

Con lo que pudo, el monegasco consiguió el hito de ganar con Ferrari en el Gran Premio de Italia. Algo que se supone debería ser normal, pero que no conseguían desde 2019. Con esto, el campeonato está más abierto que nunca, aunque a los Red Bull poco a poco se les acaba el margen de error.

