Pesadilla para Checo: Pérez y Verstappen quedan fuera de la Q3 del GP de Singapur

Pesadilla para Checo Pérez y Max Verstappen; ambos pilotos de Red Bull quedaron fuera de la Q3 después de finalizar en el sitio 13 y 11 respectivamente, de cara al Gran Premio de Singapur que se disputará este domingo.

Pérez subió al lavadero y perdió el auto en el último giro de calificación y sufrió un trompo, lo que le impidió mejorar su tiempo y quedar sin posibilidades de pelear por los primeros puestos, mientras que Verstappen no controló su monoplaza en la curva tres y dejó escapar décimas claves que le costó quedar fuera.

El líder y sublíder de la actual temporada de la Fórmula 1 han tenido un difícil fin de semana ya que no han logrado poner a punto su auto.

Carlos Sainz dominó la calificación y obtuvo la pole position. El piloto español de Ferrari realizó la mejor vuelta en la Q3 con 1:30.984, seguido de George Russell de Mercedes, mientras que en el tercer puesto finalizó Charles Leclerc.

“Contento con lo que se hizo hoy, es cierto que hay algunas cosas que se tienen que mejorar pero creo que hicimos un buen trabajo y será un gran fin de semana”, comentó Sainz.

Sainz evitó hablar sobre los malos resultados que obtuvieron los pilotos de Red Bull en el circuito de Circuito Urbano Marina Bay “nosotros lo vamos a dar todo como lo hicimos en Monza y mañana es el día importante”.

El Gran Premio de Singapur se disputará este domingo a las seis de la mañana hora del centro de México.

“Estamos perdidos”: Checo Pérez decepcionado

Sergio “Checo” Pérez aceptó que Red Bull no tuvo el ritmo suficiente para hacer un buen trabajo en la pista lo que le impidió clasificar a la Q3 para el Gran Premio de Signapur que se realizará este domingo.



Tanto el tapatío como Max Verstappen arrancarán desde los sitios 13 y 11 respectivamente “no encontrábamos el agarre, intentamos todo para tenerlo y, sinceramente, de la Q1 a la Q2 las cosas empeoraron”, expresó Pérez.

“En mi último intento perdí el auto, fue un desastre y hoy no tenemos nada de ritmo y estamos perdidos”, agregó molesto el piloto tapatío.

Checo comentó que, en lugar de mejorar de una calificación a otra, las cosas empeoraron pese a los cambios que se le hiceron al auto.

“El balance no fue positivo durante la calificación, especialmente de Q1 a Q2 dimos un paso para atrás, no teníamos nada de agarre, ese problema de motor, cuando aceleramos tenemos brincos y eso nos hizo perder tracción”.

“Muy difícil en esta pista hacer algo, hay que esperar que haya un safety car, y otros factores para poder mejorar, pasar aquí es complicado y no no pudimos hacer nada”.

Max Verstappen, por su parte, señaló que las modificaciones que le hicieron a su auto en las últimas horas más que beneficiarlo, le afectaron.

“Hicimos pequeños cambios que es lo peor que pudimos hacer, esos nos costaron tiempos, son cosas que pasan, son situaciones caóticas”.

El neerlandés evitó hablar de una posible sanción que se le puede imponer después de que se detuvo en pit-lane e impidió el paso de los corredores.

