Será conductora de la Nascar México la chihuahuense Vianey Comparán

La chihuahuense Vianey Comparán Soto logra un éxito más en su carrera profesional, ya que será la conductora principal de Nascar México y estará presente en cada uno de los eventos que se estarán llevando a cabo en diversas ciudades del país, por lo cual este viernes 9 de agosto viajó a la Ciudad de México para prepararse y dejar en alto a su tierra, Chihuahua. Es de mencionar que ella estará dando toda la información al momento de estas carreras a través de los diversos canales de deportes, página oficial de Nascar México y las redes sociales personales de ella. Habló con este medio de comunicación en exclusiva sobre este nuevo proyecto con el cual desea darse a conocer a nivel internacional.

“Estoy muy emocionada y contenta por la oportunidad ya que tengo más de 13 años trabajando aquí en Chihuahua en medios de comunicación, sin embargo, hace un año me fue a la Ciudad de México a estudiar en el CEA y empezaron a surgir contactos y justamente hace un año me invitaron como marshall de este evento de Nascar y me dio bastante alegría ya que nunca había ido a este tipo de carreras aquí en Chihuahua y ahora con la gran noticia de que soy la conductora oficial de Nascar México”, indicó.

Asimismo, informó que estarán de gira por Querétaro, Chihuahua, Puebla, San Luis Potosí, y Ciudad de México y la invitación vino por parte de Arturo Chávez, quien es el encargado de todo el equipo de Nascar y quien tenía conocimiento del trabajo de la chihuahuense, ya que en el pasado, ella los había entrevistado y quedó complacido de su desempeño, y de ahí surge la idea de integrarla a este proyecto.

Es de destacar que las mujeres que han estado anteriormente a Vianey Comparán ya se encuentran en grandes ligas colaborando con canales internacionales de deportes como ESPN, por lo cual ese es uno de sus objetivos a futuro, ser parte de uno de una cadena de televisión de deportes como comentarista.

Cabe mencionar que la chihuahuense cuenta con una trayectoria vasta donde incluye varias de sus facetas artísticas como: conductora, presentadora, colaboradora de contenido, ha posado para revistas, catálogos, comerciales, ha sido modelo de pasarela, imagen publicitaria, cuenta con un reconocimiento de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) como ganadora en la categoría Conductor de TV Programa de Revista Mejor Conductora de Televisión de la ciudad de Chihuahua.

También ha incursionado en concursos de belleza como “Petite Universe México Chihuahua 2015”, donde logró el segundo lugar y primer lugar en la categoría de Traje de Baño, de igual manera fue Chica Fitness Power GYM 2019 logrando el primer lugar estatal.

En cuestión de actuación ha participado en “Músicos la serie”, del director Antonio Kosturakis ; en “Frame”, del director Sergio Kaarl, en teatro en la puesta en escena “Hasta las estrellas y de regreso” con el personaje Angie.

Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Publicidad en la UNEA, tiene un diplomado en Inglés de la UACh, así como Diplomado VI Congreso Internacional de Comunicación y Publicidad; curso de conducción de televisión en el Centro de Educación Artística Televisa Univisión (CEA), cursos de actuación diversos, así como curso de locución comercial.

Entre sus proyectos indicó que se encuentra incursionar en el mundo de las telenovelas por lo cual próximamente hablará sobre esta oferta televisiva, finalmente mandó un mensaje para todas las personas que deseen entrar al mundo de la comunicación:

“Esta carrera es de mucha perseverancia, siempre digo que es mucho amor y pasión y si te desempeñas en eso que amas esa es la receta para saber a dónde vas, trabajo hay mucho sólo que a veces no nos arriesgamos, es cuestión de quitarnos el miedo y lo demás viene por añadidura”.

Dato: Entre sus proyectos a corto plazo está en incursionar en el mundo de las telenovelas, donde ya le han ofrecido ofertas de trabajo