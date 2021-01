Trámites que considerar para manejar un auto

La responsabilidad de los automovilistas se extiende incluso hasta cuando su auto se encuentra estacionado. Los vehículos, estacionados o en movimiento, no sólo son un medio de transporte, por lo que existe una serie de chequeos constantes que no se deben dejar pasar.

De acuerdo con Guros, plataforma de venta digital de seguros de auto, este listado de trámites y revisiones son los que debemos hacer antes de comenzar a manejar:

Mantenimiento general. Verifica que todos los indicadores de tu auto se encuentran en orden, tales como el aceite, faros, llantas y frenos.

Seguro de tu auto. Si aún no cuentas con un seguro, comienza a buscarlo. Y si ya cuentas con uno, revisa su estado y los límites de tu póliza, pues es muy común creer que estamos asegurados contra la situación más inesperada, pero al momento de la verdad resulta que no cubre nada de lo que pensamos.

Tenencia y verificación. Revisa las fechas de pago de ambos trámites, pues sin ellos te verás en líos con la policía de tránsito al intentar circular. La tenencia es un trámite anual, mientras que la verificación es dos veces al año, y por lo mismo podrías perderlos de vista sin un recordatorio adecuado.

Multas pendientes. Si por el motivo que sea fuiste acreedor a una (o varias) multas de tránsito y no la has pagado, puedes meterte en varios problemas, desde tener otra multa o un cargo adicional, hasta no poder verificar tu vehículo o incluso que embarguen tus bienes. Para saber si tienes multas pendientes de pago, puedes revisar el portal de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la CDMX e ingresar tus datos para conocer el detalle, e incluso, realizar el pago de estas en línea.

Reporte de robo. Este no es un chequeo que debas hacer constantemente sino una sola vez, pero no puedes dejarlo pasar si estás comprando un auto usado. Además de revisar sus condiciones estéticas, técnicas y que todos sus papeles estén en regla, te recomendamos buscar el auto en el sitio del Repuve. Introduciendo el número de placas, NIV (número de identificación vehicular) y constancia de inscripción o folio, podrás conocer el origen del auto y saber si cuenta con algún reporte de robo. De no revisar esto, y en caso de que compraras un auto con un reporte de robo, la autoridad puede confiscarlo en cualquier momento y tú perderías todo tu dinero sin derecho a pedir un reembolso.





