Billy Donovan, el nuevo entrenador de los Bulls de Chicago

Billy Donovan, quien hasta hace trece días dirigía a los Thunder de Oklahoma City, será el nuevo entrenador de los Bulls de Chicago, en en sustitución de Jim Boylen.

Donovan, de 55 años, dirigió el 9 de septiembre a los Thunder y desde entonces quedó en el radar del nuevo vicepresidente ejecutivo de operaciones de los Bulls, el lituano Arturas Karnisovas.

El flamante entrenador de la joven plantilla de los Bulls llevó a los de Oklahoma City cinco veces seguidas a los 'playoffs' de la Conferencia Oeste.

Donovan fue el entrenador del año de la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto con Mike Budenholzer, de los Bucks de Milwaukee, en la temporada 2019-2020. Los entrenadores de la NBA votan por el premio.

Karnisovas despidió a Boylen en mayo.

Donovan, en su primera temporada con los Thunder (2015-2016) llegó a la final de la Conferencia Oeste con el alero Kevin Durant y el base Russell Westbrook de jugadores estelares.

Desde entonces, los Thunder han estado en todos los 'playoffs' y Donovan, que consiguió dos títulos nacionales con la Universidad de Florida, logró una marca ganadora de 243-157 (60,8%) en su estancia con el equipo de Oklahoma City.