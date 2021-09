Brindan reconocimiento a Yeyo González como promotor de futbol

Con una amplia trayectoria dentro del futbol capitalino, recientemente se llevó a cabo el homenaje realizado por equipo de futbol Yeyos Soccer Club a su fundador, Aurelio González González, el cual, en una trayectoria de 24 años de participación con sus inicios de la Liga Granjas de Fútbol y recientemente en la Liga Chihuahua dentro de la categoría súper másters de los mayores de 50 años.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Con el antecedente de llevar el nombre de su padrino e iniciador del conjunto deportivo, Aurelio “Yeyo” González González, de quien ha recibido siempre su apoyo que se ha visto manifestado en innumerables conquistas en varias temporadas en ambas ligas, el conjunto se mantiene firme en su identificación para defender los colores de la casaca que portan en las diferentes temporadas.

Teniendo como escenario la cancha del campo Centauros, los integrantes actuales del equipo Los Yeyos tuvieron como preámbulo en este reconocimiento una victoria por 2-0 ante Bravos para luego dar paso al reconocimiento por parte de Jesús Pereyra, capitán y pionero del equipo, quien a nombre del plantel deportivo le hizo entrega a Yeyo de una placa de reconocimiento por su invaluable compromiso y apoyo incondicional que a través de los años ha brindado a este equipo de personas que conforman el grupo deportivo.

Es Don Aurelio ¨el Yeyo¨ González un baluarte patrocinador como ya no hay muchos, a quien, los jugadores y ex integrantes de este representativo, le rindieron este merecido reconocimiento estando entre ellos Martín Vizcarra, Adrián Juárez, Miguel Hernández, Jorge Guerrero, Luis R. González, Gabriel Ávila, Pedro Ramírez, Dagoberto Ortiz, José Agustín Flores, Omar y Darío Ravelo, Juan C. Maldonado, Emerardo Pando, Francisco A. Ramírez, José Jaime Corral, Gabriel Ortega, Roberto Fernández, José Manuel Morones, Jorge Márquez y Jesús Hernández.