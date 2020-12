Bryan Flores apunta a ser campeón mundial

El juarense Bryan “Niño Maravilla” Flores ha dado muestras de su gran calidad boxística y si bien ya no es un niño, continúa maravillando a propios y extraños con sus habilidades arriba del cuadrilátero, convirtiéndose en un firme candidato no sólo a disputar, sino a ganar el título del mundo en un futuro no muy lejano.

Flores Favela, de 24 años, marcha invicto en el profesionalismo, y bajo la tutela del sonorense Alfredo Caballero se ha convertido en un peleador sólido y de variados recursos, solventando siempre de la forma más adecuada el combate a su favor.

Con marca de 26 victorias, 19 de ellas por la vía del nocáut, el pugilista juarense se apuntó un brillante triunfo el pasado mes de noviembre, al protagonizar un duelo de volteretas frente al capitalino Jorge “Estruendo” Sánchez, que tuvo en la lona a Bryan pero terminó por sucumbir a su impecable castigo al cuerpo, que al final hizo la diferencia tras tres trepidantes asaltos en el turno estelar de “El Templo TUDN”.

Vigente campeón FECARBOX del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los superligeros, cuenta en su palmarés con triunfos sobre el japonés Hirotsugu Yamamoto, el venezolano José Luis Marcano, el chileno Ramón Macareña y el colombiano Dunis Liñán.

El noqueador apunta a un futuro brillante en el boxeo profesional, y parece cuestión de tiempo para que la oportunidad llegue y según palabras de su entrenador, no la desaprovechará, pues tiene el potencial para conquistar el título absoluto si es que se lo propone.









