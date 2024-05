Buscará Víctor García conseguir su segundo título en la final de la Sub-18 en Liga MX

Este sábado, el joven futbolista chihuahuense, Víctor Adaír García Rodríguez, buscará repetir la hazaña con Chivas Sub-18 en la Gran Final de la Liga MX, en la que se enfrentarán al Necaxa en el partido de vuelta a disputarse en tierras tapatías, esto luego de llevarse la ventaja en el primer duelo, gracias al gol anotado por el delantero del estado grande.

Con tan sólo 16 años de edad, el delantero del estado grande ya levantó un título con la filial de las Chivas en su categoría, al imponerse recientemente en el clásico tapatío contra las inferiores de los Rojinegros del Atlas y ahora está a sólo un paso de conquistar su segundo título.

En exclusiva para el Heraldo de Chihuahua, García Rodríguez declaró: “Mi objetivo es llegar a primera división y eso nadie me lo quita, después de este partido seguiremos trabajando duro, esto es por lo que he trabajo y no es lo único, porque todavía falta lo más difícil”.

Durante el partido de ida, el futbolista chihuahuense salió a la banca y fue llamado por el director técnico del Rebaño Sagrado en la Sub-18, para cambiarle la cara al equipo en este duelo, donde al minuto 75, Víctor García recibió un centro con el pecho, para rematar de volea con su pierna derecha y darle así la ventaja a su equipo.

“Fue un partido duro, cerrado con chances para los dos equipos, en el segundo tiempo el DT decidió meterme, entre a hacer lo que más me gusta y gracias a Dios fue lo que nos dio para ganar el partido”, compartió el artillero, quien regularmente juega pegado a la banda derecha como delantero o en la posición de diez.

Con este gol, García Rodríguez llegó a dos anotaciones con la filial Sub-18 de las Chivas de Guadalajara, equipo con el cual ha formado parte durante todo el proceso, sin embargo, fue llamado para disputar tres partidos con la Sub-16 durante la temporada regular, terminando campeón con esta escuadra y consiguiendo así su primer título.

Además de dar un salto de categoría, regularmente tanto el futbolista chihuahuense como sus compañeros, son llamados a los entrenamientos del primer equipo con el Rebaño Sagrado, donde forman parte como sparrings para apoyar al plantel de la mayor.

“Convives con todos los jugadores, todos son muy buenos y te dan consejos, con el último que hable que me dio un consejo fue con el Chicharito, me dijo que siguiera así, que el camino era duro pero que con el trabajo se puede lograr”, aseguró Víctor García.

Desde los 3 años de edad, el jugador oriundo de Chihuahua, comenzó a practicar el fútbol cuando su padre lo llevaba a los partidos, luego pasó por la academia de la capital Club Independiente, para posteriormente dar el salto a su primer filial dentro de la Liga MX con los Bravos de Ciudad Juárez, quienes recientemente traspasaron al joven al conjunto tapatío.

“Este fue mi primer campeonato, se dio gracias a Dios, es una emoción indescriptible, sientes felicidad y al final del partido sientes que diste todo en la cancha, es una emoción que nadie te la quita; Ojalá mi debut sea en este club, que me den la oportunidad, pero si no es aquí, mi meta es llegar a primera división”, finalizó el futbolista.