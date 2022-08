Buscaremos el título para Savage Femenil en esta final 2022

“Vamos a disputar en cada minuto el partido de vuelta de esta final de la Súper Liga Pro7 de futbol rápido este viernes para, con la ventaja de cotejo de ida con el marcador a nuestro favor de 3-1, ganar el campeonato en esta temporada 2022 de la liga”: comentó la jugadora Fátima Judith Góngora Moreno, integrante del equipo Savage Femenil.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, la regiomontana nos compartió sus inicios tanto en el futbol soccer como en el futbol rápido: “Empecé jugando en Monterrey al futbol cuando tenía 7 años, pues desde chica iba yo a las canchas y comencé a jugar con y contra niños, pues no había equipos femeniles y tuve que entrarle a las jugadas disputando los balones contra los contrarios”:

“Luego, tuve la oportunidad de jugar a nivel municipal y con la fortuna de que hubo varios visores que nos empezaron a ver en los juegos y de ahí estuve en procesos de visorias para integrarme a lo que se conoce como centro de concentración para preselección mexicana, en la cual tuve muchas experiencias en mi crecimiento como deportista”.

Pasé un período de fuerzas básicas con el equipo de Tigres Femenil de la UANL en donde seguí desarrollándome en el futbol y después de ese período en la disciplina de soccer, al ingresar a mis estudios de licenciatura en ciencias del ejercicio en la Facultad de Organización Deportiva, también empecé a involucrarme en el futbol rápido”.

Su llegada al equipo Savage Femenil se dio después de haber disputado el torneo de la Copa Elite celebrada en esta capital en el 2020, jugando yo con el equipo de Regias de Monterrey, y a través de Carlos Ayala, “se me hizo la invitación para integrarme a este equipo de Chihuahua y desde entonces aquí estoy”.

Precisamente con el conjunto salvaje femenil de futbol rápido, tuvo la oportunidad de ser parte de la gira con la preselección mexicana con partidos amistosos en Estados Unidos y también en la Premier Arena Soccer League del vecino país.

Al haberse formado como jugadora en tierras regiomontanas, su llegada al entorno de Chihuahua ha implicado que “me haya tenido que adaptar al cambio que genera estar en otra ciudad, lo que no hemos tenido problema pues rápidamente tuvimos el apoyo de todas las personas para que tuviéramos las condiciones adecuadas para poder desempeñarnos aquí”.

El apoyo de su familia ha sido determinante en el desarrollo de Fátima como jugadora de esta disciplina, toda vez que sus padres, María de Jesús Moreno Rangel y Hugo Arturo Góngora Ornelas, así como de sus hermanos, Jesús Arturo, Erika Guadalupe y Fátima Jazmín, siempre la han conminado a superarse día a día en este andar deportivo.

“Me he sentido bien en mi desempeño con el equipo de Savage Femenil, pues con el resto de mis compañeras, nos hemos apoyado para ir desarrollándonos y creciendo futbolísticamente en todos los sentidos, además de que el staff, cuerpo técnico y la directiva, siempre están pendientes de nosotras”.

Dentro de sus objetivos deportivos de manera persona, Fátima nos comentó que estará siempre buscando la opción de integrarse a un equipo de primera división de la liga mx femenil, para lo cual, “deberé estar trabajando y avanzando de manera constante para lograr este cometido”.

En la parte personal, Fátima comentó que “Me considero una persona sensible, lloro muy fácilmente, me guardo las cosas que me pasan, pero no dejo que me afecten”. Y agregó: “Me gusta mucho ver por mi familia, me gusta tener objetivos grandes, cada día ir superándome, me gusta convivir con los niños pues siento que soy el tipo de personas que si pudiera ayudar a que sus condiciones sean mejores”.

“Creo que mi mayor defecto es que a veces me desespero y que mis expresiones reflejen lo que en ese momento estoy sintiendo”. Por otro lado, admiro a las personas que son genuinas”: finalizó Fátima.

CONOZCALA

Nombre: Fátima Judith Góngora Moreno

Fecha de nacimiento: 18 agosto 2002

Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León

Edad: 20

Peso: 67 kilogramos

Estatura: 1.63 metros

Deporte: Futbol 7

Posición: Media

Equipo: Savage Femenil