No estar en París 2024 fue muy difícil: Byanca Rodríguez considera su retiro del alto rendimiento

Luego de no asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024, la nadadora chihuahuense Byanca Melissa Rodríguez aseguró que fue un golpe duro y dejó entrever la posibilidad del retiro para este nuevo ciclo olímpico, añadiendo que definirá su futuro cerrando el año.

En exclusiva para el Heraldo de Chihuahua, la atleta del estado grande compartió: “El no estar en los Juegos Olímpicos fue bastante complicado, pasaron muchas emociones por mi cabeza, fue un mes muy difícil, cuando me enteré que ya no había oportunidad de calificar y que ya no había opción, si pasé por una depresión”.

A su vez, Rodríguez mencionó que la vida de un deportista es de altibajos, por lo que solo queda aprender y levantarse, destacando que está analizando la decisión de seguir el nuevo ciclo olímpico o bien, dedicarse a otras actividades y retirarse del deporte de alto rendimiento.

“Espero darlo a conocer de aquí a diciembre de si quiero seguir este nuevo ciclo olímpico o ver hasta donde quiero llegar y de ahí construir las metas para poder darle a México otra satisfacción. Además ver qué es lo que mi cuerpo puede, porque a mi me gusta entrarle al 100 por ciento, no puedo solo entrarle a la mitad, una vez que tome la decisión será permanente”, expresó la nadadora chihuahuense.

Asimismo, Byanca Rodríguez dio a conocer que actualmente, se encuentra enfocada en la iniciativa privada, resaltando que le gustaría emprender negocios y realizar actividades diferentes de la natación, sin dejar de lado la pasión por el deporte que le dio tanto.

Al igual, la atleta del estado grande comentó que si está dentro de su planes el entrenar a nuevas generación de la natación y compartió: “Sería un sueño el enseñar, por todo el conocimiento que adquirido a través de los años, poder transmitirlo a futuras generaciones, pero todo es poco a poco, primero es establecerme, cambiar el chip de atleta a entrenadora y de ahí tener buenas instalaciones para poder brindar un servicio como se debe”.

Cabe destacar que Byanca Melissa Rodríguez se quedó muy lejos de asistir a la pasada justa olímpica, luego de no conseguir la marca en el Campeonato Mundial de Natación disputado en Doha, Qatar, además de no figurar siquiera en el Top 200 del ranking mundial en su especialidad de los 50 metros Estilo Pecho.

Fue en 2020 cuando la nadadora chihuahuense participó en sus primeros Juegos Olímpicos, llevados a cabo en Tokyo, Japón, donde la del estado grande se quedó en la fase de clasificación dentro de la prueba de los 100 metros Estilo Pecho y finalmente tampoco pudo colarse en las mejores 16 para las semifinales de los 200 metros en Brazada.