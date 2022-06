Camila Serrano y Alhelí López ganan bronce en Nacional de Judo

Las atletas parralenses, Camila Serrano y Alhelí López, se cubrieron de bronce para Chihuahua, dentro de su participación en los Juegos Nacionales Conade (Comisión Nacional del Deporte) de Judo 2022, donde perdieron el pase a la gran final ante las representativas de Nuevo León y Quintana Roo, respectivamente, en actividad que tuvo como escenario el Gimnasio del Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora del 15 al 19 de junio.

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

Cabe destacar que esta justa de la disciplina deportiva en mención, alberga a los mejores exponentes de judo de todo el país, dentro de las categorías, sub-15, sub-18 y sub-21, donde los equipos que presentan un gran nivel y que siempre son protagonistas son: Jalisco, Nuevo León y Baja California.

Deportes Centro Acuático Universitario domina la primera jornada del Campeonato Estatal de Natación

Es de indicar que, para esta competencia nacional se calificaron ocho atletas parralenses, con un camino que inicio en la fase estatal, evento realizado en nuestra ciudad en el pasado mes de febrero y en abril en el macro regional, llevado a cabo en Aguascalientes, representado al selectivo de Chihuahua lograron su pase a los Juegos Nacionales Conade 2022.

Los atletas que obtuvieron su pase al nacional fueron; en categoría sub-15, Sergio Baylon en 40 kilos; Eduardo Candía en 48 kilos, Jazmín López en 44 kilos; Camila Serrano 64 kilos y Alhelí López en 58 kilos, por su parte en sub-18, Jan Rincón en 60 kilos, Roberto Domínguez en 88 kilos y Emmanuel Torres en 73 kilos.

Las parralenses obtienen medalla de bronce

Dentro de los resultados obtenidos, por los parralenses para la delegación del estado grande, fueron los siguientes: Alhelí López medalla de bronce en la división de los 58 kilos sub-15, al superar a sus tres rivales en la ronda regular de los estados de la Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz, pero en semifinal cayó con la competidora de Quintana Roo.

Por su parte, Camila Serrano en la categoría sub-15 en la división de los 64 kilos, se colgó el bronce, al ganar un combate y perder otro en la primera ronda, pero en el pleito para ir en busca de la llegar a la final, perdió con la representativa del estado del norte de Nuevo, León, con esto esta atleta, podría ser llamada a la selección nacional, para estar presente en el torneo panamericano, a celebrase en Panamá el mes de noviembre.

Te puede interesar: Invitan a la L Edición Golfista de Oro del Club Campestre

Mientras, que los atletas, Sergio Baylón, Eduardo Candía, Emmanuel Torres y Jan Rincón no les alcanzó su participación, para agenciarse presea, donde Jazmín López no dio el peso y no tuvo actividad, además de Roberto Domínguez no se presentó a la justa.

Es de resaltar que los entrenadores que aportaron atletas parralenses al selectivo de Chihuahua, fueron los senseis, Gabriel González y Andrés Martínez.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

NOTA

La delegación de Chihuahua logro cinco medallas de bronce de las cuales dos fueron de las parralenses.