Campeonato Estatal de Beisbol aún no está a salvo: Javier Fierro

La posibilidad de que el Campeonato Estatal de Beisbol se postergue una vez más está latente, y el titular de la AEB, Francisco Javier Fierro, es consciente de ese riesgo.

Y después de que el 2020 se fue sin que se haya lanzado una sola pelota en los diamantes a causa del embate del coronavirus en todo el mundo, este año la situación no es menos grave y todo puede pasar en medio de un semáforo epidemiológico que cambia de color de manera intermitente.

“Este año, la pandemia del Covid nos ha dado ya el primer golpe. Reprogramamos la fecha de arranque para el Estatal al día 27 de mayo y siendo positivos, ese día estaremos en un semáforo amarillo que nos permita iniciar nuestro torneo con un número limitado de aficionados en las gradas”, dijo Javier Fierro en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Pero de no ser así y de tener que volver a recorrer las fechas, Javier Fierro cree que sería un desastre, sobre todo en lo económico, para muchas personas que cada año se suman en torno al Estatal de Beisbol para generar ingresos.

“El Estatal representa una fuente de ingresos para mucha gente, es un empleo temporal que dura entre cinco y seis meses y del cual viven muchas familias, muchos jugadores y mucha más gente que gira en torno al desarrollo del torneo, dígase vendedores dentro y fuera del campo, personal de limpieza, fabricantes de uniformes, tiendas deportivas, ampayers, entrenadores, recogebolas, etc.”, comenta. Y añade: “Tenemos la esperanza de que el 27 de mayo estemos en condiciones de arrancar, la gente, sobre todo nuestros niños y jóvenes, ya necesitan entretenimiento, necesitan activarse, no se diga los aficionados que ya esperan ver a sus equipos. Pero eso ya se sabrá en los próximos días”, remata.

YO Y MI FAMILIA ENFRENTAMOS EL COVID Y SALIMOS ADELANTE: JAVIER FIERRO

El titular de la AEB se mantuvo discreto en momentos difíciles, pero tras haber superado el Covid- 19 ha decidido relatar las malas experiencias que vivió no sólo él, sino también su esposa y sus tres hijos, que se vieron contagiados por este mal.

“Sí, yo enfrenté el Covid y estuve grave –dice- fue el 12 de diciembre de 2020, que es cuando me diagnostican, hasta el 15 de enero, cuando gracias a Dios salgo negativo. El 4 de enero estaba tan mal, con fiebre, tos y fatiga, conectado a un tanque de oxígeno, que ya me iban a internar; pero no quise, opté por cambiar de médico y es cuando el doctor internista Luis Javier García me cambia el tratamiento, y funcionó, los síntomas fueron cediendo poco a poco y a mediados de enero ya estaba fuera de peligro”.

En cuanto a su familia, dice que por fortuna tuvieron síntomas menores y rápido salieron del problema. “Mi esposa fue la única asintomática y ella se encargó de atendernos, fue nuestra enfermera en casa. Así la pasamos, somos cinco y a los cinco nos pegó el Covid”, finaliza Javier, no sin antes enviar un agradecimiento “a todas aquellas personas que estuvieron pendientes de nuestra salud”.