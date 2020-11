Carlos Márquez se corona campeón de la ABF en Sonora

El peleador chihuahuense Carlos “Sombra” Márquez aprovechó la oportunidad para coronarse campeón de la Federación Americana de Boxeo (ABF), al vencer en una dura pelea a Jesús Velázquez, en función realizada en Agua Prieta, Sonora, en la división Super Ligero.

El boxeador capitalino Carlos Márquez señaló que en esta pelea que sostuvo ante Jesús Velázquez, un peleador americano, en Denver, Colorado, éste era el favorito para llevarse el cinturón; la garra del chihuahuense se hizo presente quitando la calidad de invicto al norteamericano.

“Fue una pelea que estuvo dura, mi contrincante fue un peleador fuerte, pero mi esquina supo trabajar dándome indicaciones, y gracias a Dios se nos dio la victoria por la vía del cloroformo”, mencionó el joven peleador capitalino.

Además el peleador capitalino, quien tiene corto historial en el terreno profesional, agradece el apoyo de su entrenador, Jaime Macías, del gym Díaz Ordaz, y con la ayuda del entrenador Miguel Aceves, quienes fueron parte fundamental para traer el cinturón.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para el peleador capitalino, quien por no contar con visa láser no podría defender su nuevo campeonato en el vecino país; espera en próximos días hacer el papeleo para poder pelear y seguir escalando en la carrera como profesional.

Sin duda alguna el boxeo de Chihuahua sigue dando de qué hablar a nivel nacional, donde la camada de peleadores sigue fortaleciendo al Estado Grande.

Cabe mencionar que en el terreno profesional marcha con un récord de cinco victorias que han sido por la vía del cloroformo, además de tres derrotas, en ocho combates, teniendo un 50 por ciento de efectividad en terminar rápido sus combates.

Además en esta misma función también estuvieron los talentos chihuahuenses Óscar Cortés y Gerardo Aceves, acompañados de su entrenador, Miguel Aceves, del gimnasio de boxeo de la colonia Granjas.

EL DATO

Cinco peleas han sido ganadas en el terreno profesional

Conózcalo

Nombre: Carlos Márquez

Alias: la Sombra

Edad: 26 años

Nacionalidad: Mexicana

Debut: 2018-08-18

División: Superpluma

