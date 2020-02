Caudillos de Chihuahua van por el segundo

Tras haber comenzado con una contundente victoria en casa, el equipo de los Caudillos de Chihuahua ya prepara su primer juego de visita en la Liga de Futbol Americano de México (FAM), cuando se enfrente en la semana 2 a los Rojos de Linda Vista de la Ciudad de México.

El head coach de los Caudillos de Chihuahua, Mauricio Balderrama, mencionó que al término del partido en la charla que tuvo con el equipo, les explicó que aún no se había ganado nada, pero sí que van por un buen camino en busca de seguir dando el espectáculo que la afición del estado de Chihuahua merece.

“Estamos enfocado ya en Rojos de la Ciudad de México, ya estuvimos viendo los videos de su anterior partido, ya estamos trabajando tres sesiones diarias, entrenando para llegar en la mejor forma y buscar la segunda victoria de la campaña”, mencionó Mauricio Balderrama.

Asimismo el entrenador capitalino dijo: “Lo que me gustó del equipo fue la unión que tuvieron, el coraje como familia y tacleo en pandilla, pero en general me gustó mucho; la segunda mitad del partido se fallaron algunas, nos avanzaron y nos anotaron dos veces, pero ya estamos trabajando para no bajar la intensidad durante el partido”.

Al preguntarle de su próximo rival, Balderrama señaló: “He oído muy buenas impresiones de Rojos, se están preparando muy bien y hay que llegar con toda la mentalidad ganadora y dar un buen espectáculo, seguimos trabajando igual para dar el espectáculo”.

Es así que los Caudillos jugarán este próximo sábado 29 de febrero cuando visiten la Ciudad de México para enfrentar a los Rojos de Linda Vista, en las acciones de la jornada 2 de la Liga de Futbol Americano de México.

