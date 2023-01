Centauros, fuera de la Liga Estatal de Basquetbol

El equipo chihuahuense Centauros quedó fuera de la Liga Mexbet LBE tras la decisión del gobierno municipal de imponer una regla, la cual consiste en aceptar sólo dos equipos por ciudad, por lo que Anwar Elías, presidente de Dorados Capital, le notificó a Martín Galindo que no entraba en los planes para la campaña 2023; Apaches será el otro conjunto que militará en la capital del estado grande, así lo platicó Martín Galindo, presidente del Club Centauros.

Tras un año sin participar en la Liga de Basquetbol Estatal, permiso que conceden los directivos de la justa a todos los dueños de franquicias, los dirigentes de la competencia tomaron la decisión de hacer a un lado Centauros, para añadir a Apaches, conjunto que jugó en el Quevedo la temporada pasada en el lugar del equipo que preside Martín Galindo.

“Durante la junta de la semana pasada me presenté para formar parte de la Liga con mi equipo, sin embargo, iniciando la junta me notificó Anwar Elías que no podría participar, por una reglamentación impuesta por el Municipio en donde no podrían participar más de dos equipos en una misma ciudad”, aseguró Martín Galindo, franquiciatario del Club Centauros.

Después de lo dicho por Anwar Elías, Galindo procedió a retirarse de la junta de dueños, sin la oportunidad de anexar a su conjunto a una liga que tiene más incertidumbres que hechos al día de hoy, pues pospusieron el inicio de temporada dos semanas más de lo establecido en un inicio y sin un número de equipos confirmados.

“Quiero retirarme unos momentos del basquetbol, son muchas las cuestiones que me hacen tomar esta decisión, tampoco quiero mover la franquicia hacia otro municipio, yo soy de aquí de la ciudad de Chihuahua, esta es mi casa, aquí vivo, tengo mis negocios, mi familia también, no pienso llevarme el equipo hacia otro sitio”, expresó Galindo.

El empresario capitalino lamentó el no poder participar en la temporada y asegura que todo este tiempo lo hizo por la pasión que siente por el deporte ráfaga, pues el tener una franquicia en la Liga Estatal nunca fue negocio para él, además, agradeció a la afición haber respaldado el proyecto en el que siempre la prioridad fue darle juego al talento nacido en el estado grande.

“Centauros siempre intentó desarrollar el talento chihuahuense, en todas las temporadas que tuvimos siempre tuvimos al menos 6 jugadores chihuahuenses, para esta campaña el proyecto era armar un equipo 100 por ciento mexicano, esa era la esencia de nuestro club, agradezco a la afición que siempre tuvo puesta la camiseta, me retiro del basquetbol, pero tenlo por seguro que volveremos”, finalizó el magnate chihuahuense.

Galindo no descartó su posible regreso a los deportes, aunque anunció su retiro del basquetbol momentáneo, afirmó que podría buscar desarrollar el talento chihuahuense en otras disciplinas en las que vea potencial para ayudar a deportistas con ganas de triunfar.

El apunte: Centauros apareció en la LBE en 2015.