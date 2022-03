César Corral, el basquetbol es su pasión  

Con sólo 21 años de edad, el basquetbolista chihuahuense César Corral narra cómo pudo salir con vida tras ser secuestrado por la Mara Salvatrucha en su misión en El Salvador, ya que el jugador señala que el deporte ráfaga se convirtió en su respaldo para salir de este amargo suceso en su vida.

César, quien es de la religión mormona, al cumplir la mayoría de edad tuvo que incursionar como misionero en El Salvador; nunca pensó el oriundo de ciudad Chihuahua que pasaría una experiencia que a nadie le desea, pues tuvo que sortear la rivalidad entre las pandillas de la Mara 18 y la 13, las cuales están en constante pelea y surgen muchas muertes de ellas.

El mismo basquetbolista que ahora milita como jugador con el equipo Teporacas de Ciudad Cuauhtémoc, en la Liga Chihuahua de Basquetbol Estatal, narra cómo fue su experiencia al casi ser privado de su vida en otro país.

“Teníamos diez meses en El Salvador de estar en la misión, en la cual a nuestra llegada nos alertaron sobre la rivalidad de que hay entre la Mara 18 y la Mara 13, teníamos que ir en compañía de personas de cada bando para no ser atacados por los rivales y poder hacer nuestros recorridos diarios”, mencionó César Corral.

El jugador de basquetbol comenta que fueron cinco horas en las cuales fueron privados de la libertad por los “maras”, durante su estancia fueron sometidos a insultos por ser de otro país, además de que en todo momento eran amenazados con ya no ver a la familia, situación de la que ambos misioneros pensaron que no habría salida.

“La verdad mi compañero y yo nos sentíamos que no saldríamos vivos, pero en un momento el secuestrador no sé qué pasó, pero nos dijo que como en nuestras mochilas no teníamos nada de valor, sólo libros de nuestra religión y 60 pesos mexicanos que utilizábamos para los camiones, tomó la decisión de dejarnos ir, pero sí nos advirtió que si volvíamos al territorio tendríamos que pagar más de veinte dólares cada uno y si no perderíamos la vida”, explicó el joven de 21 años.

Tras esta peligrosa misión Corral no desistió y permaneció dos meses más en El Salvador, y a su llegada a México tomó el basquetbol como una alternativa para salir adelante de esta fuerte experiencia de vida; ahora que juega en la Liga Chihuahua de Basquetbol Estatal 2022 aprovecha cada minuto que su entrenador le otorga en la duela.

Sin duda alguna César Corral es un claro ejemplo de perseverancia luchando por su sueño, el cual era ser parte de un equipo de basquetbol a nivel estatal y ahora la meta es concluir la campaña y seguir preparándose para buscar más oportunidad dentro del deporte ráfaga.