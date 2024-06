¡Chihuahua en Hungría 2024! Emilio González irá al Mundial de Kickboxing

Luego de imponerse en sus dos combates en Abierto Mexicano de Kickboxing, el atleta chihuahuense Luis Emilio González García, estará disputando el Mundial de Kickboxing en Budapest, Hungría 2024, donde viajará con la Selección Mexicana del próximo 23 de agosto al 1 de septiembre.

En exclusiva para el Heraldo de Chihuahua, el joven oriundo del estado grande, declaró: “Muy contento porque me dieron la carta de seleccionado, ya es oficial y ahora seguiré entrenando, preparándose para el Mundial porque ya falta poco, tres meses se van muy rápido y mi meta es ganar, llevarme la de oro”.

Tras vencer a sus dos oponentes de los estados de Querétaro y Tamaulipas por puntos, González recibió la convocatoria por parte de la Federación para formar parte del grupo que viajará al Mundial de esta disciplina, esto luego de pasar el filtro durante todo el proceso, en el que se impuso a campeones nacionales de todo el país.

“Me estuvieron observando durante todo el año, ahora en mi categoría no venían de otros países, me hubiera gustado pelear contra otro de fuera, para agarrar experiencia porque me serviría de preparación para el Mundial”, compartió el atleta originario del municipio de Meoqui, destacando que en este torneo participaron más de 600 atletas de México, Argentina, Irlanda, Guatemala y Puerto Rico.

Emilio González deberá reportar con la Selección Mexicana de Kickboxing para el mes de julio en la Ciudad de México, donde formará parte de la concentración previa al Campeonato Mundial, para posteriormente reportar nuevamente un semana antes del torneo internacional, para viajar con todo el grupo hacia el continente europeo.

“Vamos a aumentar la intensidad, lo que se pueda, porque luego de estudiar me voy al Gimnasio a entrenar, para tener una mejor preparación, no es lo mismo un nacional a estar en un Mundial, haciendo las mismas cosas no se obtienen resultados distintos”, resaltó el joven oriundo del estado grande.

Cabe mencionar, que González García participó en el Mundial de Kickboxing del año pasado, que se llevó a cabo en Italia, donde cayó en la primera ronda contra su similar del país sede, por lo que ahora quiere tomarse este reto como una revancha personal, asegurando que cuenta con más experiencia para traerse la presea dorada.

Por otro lado, el atleta meoquense deberá disputar también el torneo Macroregional del Norte, avalado por la CONADE y la Federación Nacional de Kickboxing, que se realizará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León el próximo 22 de junio, donde disputará el pase al Nacional.