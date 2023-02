Chihuahua estará en Belgrado

Los atletas chihuahuenses Mariano Mascorro Peña y Luis González, actuales campeones intercontinentales en artes marciales mixtas, estarán viajando a Europa en los próximos días, para participar en el mundial de este deporte que se celebrará del 11 al 18 de febrero en Belgrado, Serbia, además, también asistirá Manuel Ponce como entrenador nacional, también originario de la capital del estado grande.

Un éxito fue la recaudación de fondos para costear sus viajes rumbo al viejo continente para las competencias de la semana que entra, donde se estarán viendo las caras con los mejores del mundo a nivel amateur, la población capitalina respondió de gran manera al llamado para la compra de hamburguesas, por lo que, lograron completar el dinero que esperaban para emprender su viaje hacia Belgrado.

Los atletas chihuahuenses estarán asistiendo por primera vez a esta clase de eventos, por lo que, esperan volver con un resultado positivo, además, su entrenador, Manuel Ponce, quien también estará viajando con ellos al país europeo, dijo que esta es una gran oportunidad para sus estudiantes, ya que asistirán a un evento que no todos pueden lograr estar presentes.

“No todos tienen una oportunidad para asistir a campeonatos del mundo, hay mucho talento, ellos son los mejores, pero hay personas que no pueden asistir, a veces por el costo de los vuelos y el hospedaje, en lo personal ya me habían invitado, pero no pude porque esto lo tenemos que pagar con nuestras propias posibilidades”, expresó Manuel Ponce, entrenador nacional del equipo de artes marciales mixtas en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

La delegación azteca, encabezada por los chihuahuenses emprenderán hoy su vuelo hacia Serbia para comenzar con su preparación rumbo al inicio del campeonato, donde la meta es conseguir por lo menos el podio, pues, ven una gran oportunidad en sobresalir entre los reclutadores que asisten al evento.

Después de asistir al campeonato regresarán para enfocarse en incorporarse al profesionalismo, así lo comentó el entrenador “después de ser campeones intercontinentales y asistir a un mundial, son pocas las cosas que se pueden hacer más en la rama amateur, los atletas quieren apuntar alto y unirse a los profesionales, el cambio es gigantesco, pero confiamos en que lo lograrán”, finalizó el coach chihuahuense.

El apunte: Hoy volarán hacia Belgrado, Serbia.