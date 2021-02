Chihuahuense Paulina Rodríguez jugará en la Liga Mexicana de Basquetbol Profesional Femenil

Luego de su exitoso paso por el basquetbol colegial de los Estados Unidos de Norteamérica, y con la satisfacción de haber adquirido las bases para seguir aspirando a grandes cosas, la jugadora chihuahuense Paulina Rodríguez Meza se declaró lista para emprender una nueva faceta: jugar en la Liga Mexicana de Basquetbol Profesional Femenil.

Paulina Rodríguez acaba de firmar para las Lobas de Aguascalientes, equipo que le abre las puertas para entrar de lleno al baloncesto profesional en su país.

De 23 años de edad y 1.80 metros de estatura, Paulina es una jugadora cuyo desempeño con la Western New Mexico University se hizo notar en sus años como colegial, asumiendo la responsabilidad como guardia 1, 2 y 3. “Y donde me pongan”, dijo Paulina este jueves, en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

“Estoy muy emocionada –dijo- siempre ha sido mi sueño jugar como profesional, he dedicado toda mi vida para este momento”.

Para Paulina no fue difícil decidir su futuro en México y a dónde ir. “Me decidí por Aguascalientes por varias razones. Ya conozco la ciudad, pues estuve en una concentración, el entrenador Israel Zermeño ya me conoce de cuatro años atrás, jugué bajo su dirección en la selección nacional juvenil, sé de sus métodos, además me ofrecieron un buen trato”, dijo la oriunda de Chihuahua capital.

La directiva de Lobas de Aguascalientes tenía a Paulina contactada desde el año pasado y fue en diciembre cuando decidieron contratarla. Los términos no fueron dados a conocer.

No era el único equipo que la quería, ya que también Mieleras de Guanajuato y Mexaltecas de Nayarit estaban en la puja por sus servicios.

ESPERA GANARSE SU LUGAR

Paulina no cree que llegará a Lobas con todas las facilidades para entrar al primer equipo.

“Bueno, hay que ganarse el lugar sin importar tu trayectoria –comenta- pero tengo la confianza de que pronto seré titular”, dice optimista.

Recién egresada del basquetbol de la NCAA y con su título de Psicología en mano, Paulina sabe del reto que afronta en el basquetbol mexicano. “Cambia mucho de amateur a profesional, sin duda; ya como profesional te encuentras con rivales de gran físico, con más golpes y más colmillo, pero vamos a jugarle a todo”, advierte.

Ante ese nuevo reto, Paulina confía en que lo aprendido en NCAA le dará la fortaleza para salir adelante en México. “Para mí lo más importante en la NCAA fue la ética de trabajo, la mentalidad y disciplina que adquirí, eso lo llevas durante el resto de tu carrera y de tu vida”, añade.

Con la llegada de Paulina, serán 10 las chihuahuenses que estarán participando este año en la LMBPF.

Jazmín Saad, Gabriela Saad y Daniela Saad, juegan para las Escaramuzas Jalisco; Sofía Payán y Karla Aranda militan con Mexcaltecas de Nayarit; Paola Estrada con las Berreteras de Zacatecas, Gladiana Ávila con Aztks de México; Ivana Gutiérrez en Mieleras de Guanajuato; Ana Karen Bernal con las Mustang de Saltillo y ahora Paulina, que se une a las Lobas de Aguascalientes.

En enero de 2020, Paulina anotó 26 puntos en uno de sus últimos partidos antes de decir adiós a la NCAA, siendo la mayor puntuación de su carrera colegial.

De no cambiar la fecha y si la situación de la pandemia lo permite, será el próximo 27 de marzo cuando Paulina haga su debut oficial con el equipo licántropo en la LMBPF.

CONÓZCALA

PAULINA RODRÍGUEZ MEZA

EDAD: 23 años

FECH NAC.: 23 SEP 1997

LUGAR NAC.: Chihuahua, Chih.

ESTATURA: 1.80

PESO: 67 kilogramos

POSICIÓN: Guardia 1, 2, 3

MAYOR VIRTUD: Tiro de 3 y visión de juego

ÍDOLO: Kobe Bryant

EN OTRO DEPORTE: Mohamed Alí

SU MAYOR INSPIRACIÓN: “Mi familia y mi Dios”

SUS PADRES: Alberto Rodríguez y Dora Meza

10 CHIHUAHUENSES EN LA LMBPF

Jazmín Saad, Escaramuzas Jalisco

Gabriel Saad, Escaramuzas Jalisco

Daniela Saad, Escaramuzas Jalisco

Sofía Payán, Mexcaltecas Nayarit

Karla Aranda, Mexcaltecas Nayarit

Paola Estrada, Barreteras de Zacatecas

Gladiana Ávila, Aztks de México

Ivana Gutiérrez,\u0009Mieleras de Guanajuato

Ana Karen Bernal, Mustang de Saltillo

Paulina Rodríguez Meza, Lobas de Aguascalientes