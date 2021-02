Cinco equipos por el título de la Liga Estatal de Basquetbol

Serán cinco equipos los que participarán dentro de la Liga Estatal de Basquetbol en una temporada atípica en el estado, jugarán en marzo en modo burbuja en las instalaciones del Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El presidente de la Liga Estatal de Basquetbol, Tomás Hernández Silos, señaló: “El acuerdo es que la temporada inicie el 12 de marzo, hasta ahora con los cinco equipos que han decidido hacerlo en formato burbuja, los cuales son: Centauros de Chihuahua, Dorados de Chihuahua, Indios de Juárez, Industriales de la Laguna y Potros de Casas Grandes, el resto de los planteles interesados aún analizan su posibilidad de participar bajo esta opción”.

Este escenario surge ante la imposibilidad de contar con público durante los partidos, que se se jugarán en el Gimnasio Universitario Manuel Bernardo Aguirre, mientras que el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo fungirá como la sede de entrenamientos de los equipos.

“Los panoramas cambiaron de una semana a otra, las autoridades de Salud han señalado un notorio incremento de casos Covid-19 en la población y eso afecta directamente la intención de contar con un porcentaje de afición en las gradas por mínimo que éste sea, debido a que la taquilla se dividiría por partes iguales entre las plazas participantes para aminorar un poco el déficit económico y financiero”, añadió.

El sorteo del rol de juegos está programado para el viernes 26 de febrero a las 12:00 horas en sede por confirmar, ésta será la última oportunidad para que los equipos que aún analizan puedan participar, de no ser así se sorteará el calendario con los cinco equipos antes mencionados.

Cabe señalar que los equipos no pudieron terminar la temporada regular pasada por la llegada de la pandemia del Covid-19, en la que faltaron 2 jornadas; se vio la posibilidad de arrancar los play off, pero las autoridades de salud no lo permitieron, por lo que se determinó el culminar la campaña sin tener un campeón.

El dato

Dorados de Chihuahua es el último campeón en la Liga Estatal de Basquetbol venciendo en siete juegos a Pioneros de Delicias.

Equipos confirmados

-Dorados Capital

-Centauros de Chihuahua

-Toros de Torreón

-Potros de Casas Grandes

-Indios de Ciudad Juárez