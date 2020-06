Cinthya encontró en el fitness una pasión y estilo de vida

“Comencé en la disciplina del físico constructivismo cuando tenía 15 años, aunque debo reconocer que las primeras ocasiones desconocía mucho sobre el esta disciplina”: comenta la deportista Cinthia Gabriela González Cortez sobre sus inicios en el fitness en los que ha tenido un desempeño muy importante y significativo.





FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS





“Luego con el tiempo encontré en esta actividad una pasión muy grande para practicar, la cual rápidamente adapte como mi propio estilo de vida, pues no sólo me transformó físicamente, sino que de igual manera forjó en mí una gran disciplina” mencionó Cinthia y agrega: “Eso me ha hecho crecer como persona y como atleta, pues los triunfos que he obtenido abarcan tanto mi carrera deportiva como mi vida personal”.

Y muestra de ello es que dentro de su palmarés deportivo con 4 años compitiendo, Cinthia es tricampeona estatal en categoría juvenil y clasificada además de dos veces campeona nacional categoría juvenil y otras dos veces más en el nacional división clasificada y es subcampeona internacional. Varios de sus triunfos le dieron el suficiente mérito para hacerse acreedora del Premio Teporaca 2018.

“Mi mayor satisfacción en este deporte es el poder levantarme día a día y realizar lo que más me gusta y apasiona, pues de esta manera he trabajado para poder lograr los objetivos en mi deporte, combinando todo esto con mis estudios de licenciatura en educación física en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la UACH, lo cual he podido hacer pues sé que se requiere dedicación, sacrificio y ganas de progresar en la vida.”

Cinthya seguirá entrenando bajo la supervisión de su entrenador Xavier Quintana a fin de cumplir los objetivos trazados pues tienen planeado asistir al evento NPC Monterrey Body Building, evento al que asisten los mejores exponentes de esta disciplina en el país e invitados del extranjero, en lo que sería la reactivación de las competencias de este tipo para la chihuahuense.

LA FRASE

¡Me gustaría invitar a tod@s a mejorar su estilo de vida, por medio de la actividad física y el deporte, pues deben estar conscientes de que nunca es tarde para comenzar!

EN CORTO

Nombre: Cinthia Gabriela González Cortez.

Fecha de nacimiento: 22 de febrero

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Deporte: Fisicoconstructivismo

Categoría: Bikini fitness





Te puede interesar:





Policiaca Asesinan a cuatro hombres en la colonia Sierra Azul

Local Caminan por el centro sin medidas sanitarias

Local Panistas explican a ciudadanos propuesta de reforma electoral